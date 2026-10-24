Ήττα και αποκλεισμός του Τσιτσιπά από τον τελικό του τουρνουά στο Αλμάτι
ΓΗΠΕΔΟ
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Δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι τον τελικό
Στα ημιτελικά του τουρνουά του Αλμάτι σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα 2-1 σετ από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.
Ο Γεωργιανός τενίστας πήρε το πρώτο σετ με 6-4, ο Τσιτσιπάς απάντησε στο δεύτερο (7-6) και στη συνέχεια, στο τρίτο σετ ήρθε η ήττα 6-3 για τον Έλληνα τενίστα.
Στον τελικό ο Μπασιλασβίλι θα αντιμετωπίσει τον νικητή μεταξύ των Ντάνιιλ Μεντβέντεφ και Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ ο Τσιτσιπάς θα πετάξει για την Ελβετία καθώς θα έχει συμμετοχή στο τουρνουά της Βασιλείας.
sport-fm.gr