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Ο Κωστούλας κερδίζει την Αγγλία – Το εγκώμιο του FourFourTwo

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ρόλος του στην Μπράιτον και η συνεισφορά του στο παιχνίδι

Ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στην Αγγλία. Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπράιτον έχουν τραβήξει την προσοχή των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, με το γνωστό ποδοσφαιρικό περιοδικό FourFourTwo να του αφιερώνει ένα εκτενές άρθρο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο νεαρό παίκτη της Premier League.

Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι χαρακτηριστικός: «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο καλύτερος νεαρός παίκτης στην Premier League», ενώ το περιοδικό συμπληρώνει με νόημα: «Ξεχάστε τον Κόμπι Μέινου και τον Λιούις-Σκέλι».

Ο ρόλος του στην Μπράιτον και η συνεισφορά του στο παιχνίδι

Το FourFourTwo στέκεται ιδιαίτερα στην εξέλιξη του 19χρονου επιθετικού, ο οποίος έχει κερδίσει σημαντική θέση στο αγωνιστικό πλάνο του Φαμπιάν Χίρτσελερ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κωστούλας έχει συμμετοχή σε πέντε από τα 23 γκολ που έχει πετύχει η Μπράιτον στο πρωτάθλημα. Η συνεισφορά του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τελική προσπάθεια. Το αγγλικό μέσο αναδεικνύει τη δουλειά που κάνει χωρίς την μπάλα, αλλά και την ικανότητά του να πιέζει αποτελεσματικά την αντίπαλη άμυνα.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο Έλληνας επιθετικός έχει καταγράψει 12 ενέργειες πίεσης, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του πλάνου του προπονητή του.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης ότι το ύψος του, στα 1,85 μ., αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης, στο σύστημα 4-2-3-1 που προτιμά ο Χίρτσελερ.

«Δύσκολα θα βρει κανείς κάποιον που να διαφωνεί»

Το FourFourTwo εκτιμά ότι ο Κωστούλας έχει προσαρμοστεί με εντυπωσιακή άνεση στις απαιτήσεις της Premier League. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε βασική επιλογή για την επίθεση μιας ομάδας που παρουσιάζει θετική εικόνα στο πρωτάθλημα.

Το περιοδικό σημειώνει ότι η πρόοδός του συμβαδίζει με την πορεία της Μπράιτον και θεωρεί πως η συνολική του παρουσία τον φέρνει ανάμεσα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.

Μάλιστα, το άρθρο καταλήγει με ιδιαίτερα θερμά σχόλια για τον Έλληνα άσο, αναφέροντας ότι θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει ως τον κορυφαίο νεαρό παίκτη της Premier League, προσθέτοντας πως δύσκολα θα βρεθούν πολλοί που θα διαφωνήσουν με αυτή την εκτίμηση.

Η αναφορά αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική αναγνώριση για τον Κωστούλα, ο οποίος συνεχίζει να χτίζει το όνομά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, εκπροσωπώντας επάξια τη νέα γενιά Ελλήνων παικτών στο εξωτερικό.

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