Αλεξανδρής: «Ο Λιόλιος έχει μετατρέψει την ΕΟΚ σε κλειστό κλαμπ - Τα έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο και δικαιώθηκα»

Επίθεση στον Βαγγέλη Λιόλιο εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής σε πρωϊνή εκπομπή της ΕΡΤ.

Ο Έλληνας τεχνικός κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΟΚ και έναν εκ τους κατηγορούμενος για το σκάνδαλο στο μπάσκετ πως είχε μετατρέψει στην ΕΟΚ σε ένα κλειστό κλαμπ, ενώ σχολίασε ότι δεν έπεσε… από τα σύννεφα με όσα γίνονται γνωστά τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο ίδιος τα τόνιζε τα κακώς κείμενα στις διαιτησίες εδώ και καιρό και πλέον αισθάνεται δικαιωμένος ενώ επεσήμανε ότι και αυτός ως προπονητής έχει αδικηθεί από τον Παπαπέτρου και την Τσαρούχα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αλεξανδρή στην ΕΡΤ:Για το σκάνδαλο στο μπάσκετ:

«Δεν έπεσα από τα σύννεφα μ’ αυτό. Επειδή είμαι ενεργός στα social media κι έχω πολλούς ακολούθους και τα λέω για τις διαιτησίες εδώ και ενάμιση χρόνο, βλέπω ότι δικαιώθηκα. Αλλά το ζητούμενο είναι να δοθεί λύση σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και μας έχει εκθέσει πανευρωπαϊκά».

Για το σύστημα που έχει δημιουργήσει ο Λιόλιος:

«Είμαι 60 χρόνια στα γήπεδα κι έχω ζήσει όλες τις διοικήσεις της ΕΟΚ μέχρι σήμερα. Δεν θα το έλεγα σάπιο το σύστημα, αλλά κατευθυνόμενο. Βλέπουμε παιχνίδια που διαιτητές αδικούν κατάφορα κάποιες ομάδες και την επόμενη εβδομάδα είναι πάλι ενεργοί. Δεν υπάρχει έλεγχος, καμία είδους τιμωρία και συγκεκριμένες ομάδες ευνοούνται σε κάθε παιχνίδι. Έχω τοποθετηθεί κι έχω γράψει για τις διαιτησίες της Τσαρούχα και των εμπλεκομένων διαιτητών. Είμαι παθών αυτών των διαιτησιών κι όποιον προπονητή και να ρωτήσεις θα έχει να σου πει τι έχει αντιμετωπίσει από κακές διαιτησίες».

Για τον Λιόλιο και τη δράση του μέσα στην ΕΟΚ:

«Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται σε υφισταμένους του, πώς έχει μετατρέψει την ΕΟΚ σε κλειστό κλαμπ, ακόμα και για συνεργασίες που έχει κάνει όπως για παράδειγμα με ταξιδιωτικά γραφεία, είναι πάρα πολλά».

Για τη σφαγή του Αμαρουσίου:

«Όταν όμως είδα τις δηλώσεις του κ. Γιαννακόπουλου, όταν είδα τις δηλώσεις του δικού του προπονητή που είχε συνεργαστεί του κ. Παπαθεοδώρου, που όταν είδα τις δηλώσεις μετά από μία πραγματική σφαγή του Αμαρουσίου λέγοντας ότι “δεν σε φοβάμαι” κατά πρόσωπο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, εκεί πίστευα ότι ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στο μπάσκετ. Μ’ αυτά που έλεγε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μπάσκετ, θεωρούσα ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να τιμωρηθεί ήταν να φάει 2-3 χρόνια, αλλά δεν κινήθηκε καμία διαδικασία».

Για το γεγονός ότι ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα που λυμαίνεται τον χώρο:

«Δεν έγιναν τυχαία οι συλλήψεις, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα χρήματα. Οι συγκεκριμένοι διαιτητές ήταν στο στόχαστρο πολλά χρόνια».

Για Τσαρούχα, Παπαπέτρου:

«Έχω αδικηθεί από τον Παπαπέτρου όταν αλλοίωσε το αποτέλεσμα όταν ήμουν προπονητής στη Λάρισα μέσα στην Καβάλα κι από την κυρία Τσαρούχα σε ένα ματς στην Πάτρα όταν ήμουν προπονητής στον Ηρακλή».

Για το «καμπανάκι» που χτύπησε στους επενδυτές ΠΑΟΚ κι Άρη:

«Είπα να προσέξουν συγκεκριμένους αυτοί που επενδύουν στο μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ, για να είναι προετοιμασμένοι για όσα θα αντιμετωπίσουν. Να είναι υποψιασμένοι από συγκεκριμένα πρόσωπα, για τα οποία τα έχω γράψει εδώ και καιρό».

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