Αρνείται τις κατηγορίες ο Κορομηλάς

Συνεχίζονται οι ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ηλίας Κορομηλάς, ένας εκ των έξι κατηγορουμένων της υπόθεσης, αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή του με το σκάνδαλο και υπογραμμίζει πως δεν έχει πράξει τίποτα από τα όσα του αποδίδονται.

Τη νομική εκπροσώπηση του Ηλία Κορομηλά, αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο του Αποστόλη Λύτρα, όπως ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωσή του. Η απολογία του πρώην διαιτητή, είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26/10, εκεί όπου θα εκπροσωπηθεί από το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου. Την ίδια ώρα, είναι ορισμένες και οι απολογίες της Βασιλικής Τσαρούχα και του Αναστάσιου Πηλοΐδη.

Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Γραφείου του Αποστόλη Λύτρα

«Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την υπεράσπιση του διεθνούς διαιτητή Ηλία Κορομηλά. Η απολογία του ενώπιον του κ. ανακριτή και του κ. εισαγγελέα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Ο εντολέας μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2026 Δικηγορικό Γραφείο Απόστολος Λύτρας και Συνεργάτες».

athletiko.gr