Μπάγερν: Νέα ενημέρωση για Κομπανί

Ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, τοποθετήθηκε εκ νέου για το περιστατικό το Σάββατο (24/10), αποκαλύπτοντας πως ο 40χρονος Βέλγος προπονητής θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες ακόμη, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η περιπέτεια της υγείας του τεχνικού της Μπάγερν έχει προκαλέσει προβληματισμό στον σύλλογο, με τον Έμπερλ να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως αυτή τη στιγμή προέχει η αποκατάσταση της υγείας του και όχι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Μαξ Έμπερλ:

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα και θα παραμείνει εκεί για μερικές ακόμα ημέρες, μέχρι όλα θα διερευνηθούν, εξεταστούν και τσεκαριστούν.

Αυτό δείχνει ξανά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Η υγεία είναι αυτή που έχει περισσότερη σημασία.

Ως Μπάγερν, στεκόμαστε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Θα επιστρέψει μόνο όταν νιώθει υγιής για να το κάνει».

Η ανακοίνωση της Μπάγερν για τον Κομπανί

Ο γερμανικός σύλλογος είχε ενημερώσει νωρίτερα για την κατάσταση του προπονητή του, γνωστοποιώντας πως θα υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η ανακοίνωση της Μπάγερν:

«Ο Βενσάν Κομπανί σε ιατρική περίθαλψη. Ο Βενσάν Κομπανί αναγκάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια την Παρασκευή, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης των ερασιτεχνών της Μπάγερν.

Ο προπονητής της πρώτης ομάδας παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας. Ο Κομπανί θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Προς το παρόν, το προπονητικό του επιτελείο θα διαχειρίζεται την προπόνηση και τις διαδικασίες των αγώνων».

Ο Βενσάν Κομπανί θα επιστρέψει στα καθήκοντά του μόνο όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, με την Μπάγερν Μονάχου να βρίσκεται στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

sdna.gr