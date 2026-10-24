Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

Tο κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ανόρθωση υποδέχεται σήμερα την Ομόνοια Αραδίππου, στις 19:00, για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές της αναμέτρησης.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ανόρθωσης προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.18, η ισοπαλία στα 3.25 και η επικράτηση της Ομόνοιας Αραδίππου επίσης στα 3.25, με τις αποδόσεις να προμηνύουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική αγορά της Stoiximan για το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η επιλογή «Ναι» προσφέρεται στα 3.20, ενώ η επιλογή «Όχι» στο 1.32.

Παράλληλα, η Stoiximan προσφέρει ξεχωριστές επιλογές για τον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί το πρώτο τέρμα μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.02, ενώ η επίτευξη του πρώτου γκολ μέχρι και το 27ο λεπτό και 59ο δευτερόλεπτο στα 2.05. Για όσους εκτιμούν ότι η αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, η αντίστοιχη επιλογή προσφέρεται στα 7.10.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!