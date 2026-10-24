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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

ΓΗΠΕΔΟ

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Παράλληλα, η Stoiximan προσφέρει ξεχωριστές επιλογές για τον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ

Tο κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018 

Η Ανόρθωση υποδέχεται σήμερα την Ομόνοια Αραδίππου, στις 19:00, για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές της αναμέτρησης. 

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ανόρθωσης προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.18, η ισοπαλία στα 3.25 και η επικράτηση της Ομόνοιας Αραδίππου επίσης στα 3.25, με τις αποδόσεις να προμηνύουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. 

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική αγορά της Stoiximan για το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η επιλογή «Ναι» προσφέρεται στα 3.20, ενώ η επιλογή «Όχι» στο 1.32. 

Παράλληλα, η Stoiximan προσφέρει ξεχωριστές επιλογές για τον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί το πρώτο τέρμα μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.02, ενώ η επίτευξη του πρώτου γκολ μέχρι και το 27ο λεπτό και 59ο δευτερόλεπτο στα 2.05. Για όσους εκτιμούν ότι η αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, η αντίστοιχη επιλογή προσφέρεται στα 7.10. 

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