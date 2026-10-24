Δύσκολο μονοπάτι για την Σάκκαρη στο Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για την τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση στη φετινή σεζόν, με το WTA 500 του Τόκιο να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της. Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (24/10), ενώ οι αγώνες αρχίζουν τη Δευτέρα (26/10).

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο μια παίκτρια που θα προκύψει από τα προκριματικά. Αν εξασφαλίσει την πρόκριση, στη φάση των «16» ενδέχεται να βρεθεί απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία.

Εφόσον η Σάκκαρη συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά, στα προημιτελικά ενδέχεται να αντιμετωπίσει είτε τη Λέιλα Φερνάντεζ είτε την Ελίζ Μέρτενς. Στο ίδιο τμήμα του ταμπλό βρίσκονται επίσης η Μπελίντα Μπέντσιτς και η Σοράνα Κιρστέα, οι οποίες θα μπορούσαν να βρεθούν στον δρόμο της Ελληνίδας στα ημιτελικά, εφόσον όλες οι παραπάνω προκριθούν στους αντίστοιχους γύρους.

Η κλήρωση περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιχνίδι της Ναόμι Οσάκα με την Τζασμίν Παολίνι στον πρώτο γύρο.

Παράλληλα, στον δεύτερο γύρο υπάρχει πιθανή διασταύρωση της Νικόλα Μπαρτούνκοβα με την Ντιάνα Σνάιντερ, ενώ η Μάγια Χβαλίνσκα βρίσκεται στο Νο 2 του ταμπλό.

Για τη Σάκκαρη, ο πρώτος στόχος είναι να ξεπεράσει το εμπόδιο της πρεμιέρας. Αν το καταφέρει, θα ακολουθήσει η πιθανή αναμέτρηση με τη Ριμπάκινα, σε ένα τουρνουά που αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της Ελληνίδας να κλείσει τη χρονιά με μια δυνατή παρουσία.