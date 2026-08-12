Μετά τον διπλό «εμβολιασμό», ώρα για... πρόκριση

Μόλις μια προπόνηση (19:15) απομένει για το τέλος της προετοιμασίας της Ομόνοιας, ενόψει της αυριανής (13/08) ρεβάνς κόντρα στη Λίνκολν. Το 1-1 του πρώτου αγώνα αφήνει... ορθάνοικτους τους λογαριασμούς και οι πράσινοι μπροστά σε περίπου 10.000 φίλους τους, θα επιχειρήσουν να προσπεράσουν το εμπόδιο και να βρεθούν στα play off του Europa League.

Η ομάδα του Γιβραλτάρ δεν αποτελεί μεγαθήριο. Έδειξε ξεκάθαρες αδυναμίες, υστερεί σε ποιότητα σε σχέση με την Ομόνοια κι έτσι στο Γέρι πιστεύουν σε μια πειστική εμφάνιση που θα συνδυαστεί με πρόκριση. Ο Χένινγκ Μπεργκ θα οριστικοποιήσει τα πλάνα του στην αποψινή προπόνηση, με τις επιστροφές να του λύνουν τα χέρια. Οι Νεγκό και Κουλιμπαλί επιστρέφουν -εκτός απρoόπτου- στο αρχικό σχήμα ενώ και ο Κακουλλής ίσως πάρει θέση στη γραμμή κρούσης, αφού ο Ντιονί δεν βρίσκεται στο 100%. Η σοβαρότητα, η πειθαρχία και η ευστοχία είναι ίσως τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για να σφραγιστεί η πρόκριση, κι αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν πλέον -με τον... δύσκολο τρόπο, λόγω των πρόσφατων αποτελεσμάτων- στην Ομόνοια.

Απ' εκεί και πέρα, η ομάδα προγραμματισμού πάτησε γκάζι, καθώς σε διάστημα... λίγων ωρών ολοκλήρωσε δύο σημαντικές μεταγραφές. Ο λόγος για τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό Λουμπομίρ Σάτκα και τον 29χρονο δεξιό ακραίο αμυντικό Ζαν-Κεβέν Ντιβέρν! Αμφότεροι -όπως διαρρέει από το πράσινο στρατόπεδο- ήταν στο νούμερο ένα της σχετικής λίστας του Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος φαίνεται πως έδειξε υπομονή μέχρι να πουν το «ναι». Παράλληλα, υπέγραψαν συμβόλαιο διάρκειας 2+1 χρόνων.

Η ομάδα της πρωτεύουσας, λοιπόν, έκλεισε δύο σημαντικές εκκρεμότητας, ενώ πλέον η προσοχή στρέφετει σε τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό. Ο Σάτκα αγωνίστηκε σε Λεχ Πόζναν, Σαμσουνσπόρ και στις μικρότερες ομάδες της Νιούκασλ. Η ομάδα της Τουρκίας ήταν ο τελευταίος του σταθμός (42 συμμετοχές). Ο 29χρονος Ζαν Κέβεν Ντιβέρν διαθέτει εμπειρίες από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, ενώ στο Μουντιάλ κατέγραψε συμμετοχές με την Αϊτή! Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Ναντ, Γάνδη και Κόρτραϊκ.