Ξανά στην Κύπρο ο Σερζ Ταμπέκου!

Η Krasava ENY ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερζ Ταμπέκου ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα του Ύψωνα στα άκρα της επίθεσης.

Η ανακοίνωση:

«Η KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Σερζ Ταμπέκου ( Serge Tabekou), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με την ομάδα μας.

Ο Σερζ γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1996 στο Καμερούν και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε σε ποδοσφαιρικες ακαδημίες στην χώρα του και σε ηλικία 19 ετών πηγε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Gent.

Στα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες οπως οι Sedan, OH Leuven, Union SG, Mouscron,Manisa και Lierse. Είχε επίσης παρουσία στην Κίνα και στην Σαουδική Αραβία.

Στην Κύπρο είχε αγωνιστεί με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας το 2025 καταγράφοντας 13 συμμετοχές με ένα γκολ. Την περσινή χρονιά ήταν ποδοσφαιριστής των Τιράνων με 9 γκολ σε 39 αγώνες.

Έχει επίσης 5 συμμετοχές με την Εθνική Καμερούν πετυχαίνοντας και ένα γκολ.Η οικογένεια της KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα καλωσορίζει τον Σερζ Ταμπέκου και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας»