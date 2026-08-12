Θέλει να κλείσει την μεταγραφή του Ρόδρι στις επόμενες 48 ώρες η Μπαρτσελόνα

Να κλείσει την μεταγραφική απόκτηση του Ρόδρι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θέλει η Μπαρτσελόνα.

Αυτό αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα. Οι Καταλανοί είναι έτοιμοι να ανεβάσουν την προσφορά τους προς την Μάντσεστερ Σίτι θέλοντας να έχουν ολοκληρώσει την μεταγραφή του μέχρι την Παρασκευή.

Στα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων με την Μπάρτσα να θέλει να την καλύψει και να μην επιθυμεί να μεταφερθεί η επισημοποίηση της μεταγραφής μετά την Παρασκευή.

Εκφράζουν την βεβαιότητά τους πως ο Ρόδρι θα φοράει τα χρώματα της Μπαρτσελόνα αλλά η αλήθεια είναι ότι την ίδια στιγμή φαίνεται και μια ανησυχία εάν τελικά δεν υπάρχουν άμεσα εξελίξεις.