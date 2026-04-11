ΑΕΚ: Πρόβλημα με Μάνταλο εν όψει Ράγιο, θετικά τα πρώτα σημάδια για Μαρίν

Ο αρχηγός της ΑΕΚ όπως φάνηκε εξ αρχής, αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και μάλιστα είναι αρκετά σημαντικό. Είναι ένα πρόβλημα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα τον κρατήσει εκτός για τα δύο επόμενα παιχνίδια με την Ράγιο Βαγιεκάνο και τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα στην περίπτωση του Ραζβάν Μαρίν τα πρώτα νέα φαίνεται πως είναι θετικά. Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, που έσφιξε τα δόντια, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα παραμονή του αγώνα, και μπήκε και έπαιξε με πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Ράγιο αντικαθιστώντας αναγκαστικά τον Μάνταλο, όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμος για την μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βεβαίως μένει να δούμε τη διαχείρηση που θα γίνει με την περίπτωση του καθώς μην ξεχνάμε πως ακολουθεί την Κυριακή ένα επίσης μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

