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«Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν»

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Τουρκία

Ρίχνει δίχτυα στην Τουρκία ο Παναθηναϊκός; Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σαλίμ Μανάβ, οι «πράσινοι» έχουν προσεγγίσει την Σάμσουνσπορ για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ αγωνίζεται στον τουρκικό σύλλογο εδώ και μια τριετία, ενώ έχει συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια.

Έχει βγει από τις ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ, έπαιξε στην ανδρική ομάδα, ενώ ακολούθησαν οι Μαλίν, Χάνσα Ροστό και Ουνιόν Βερολίνου, πριν μετακομίσει στη Σαμψούντα. Έχει υπάρξει μάλιστα διεθνής με τις μικρές ομάδες της εθνικής Ολλανδίας.

«Η ελληνική ομάδα Παναθηναϊκός υπέβαλε επίσημη πρόταση στην Σαμσουνσπόρ για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει γράψει 112 συμμετοχές με 8 γκολ και 3 ασίστ στην τριετία του στην ομάδα.

Κατηγορίες

Ελλαδα

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