Τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό

Εσωτερικές ανακατατάξεις στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του συλλόγου.

Ο Στέφανος Κοτσόλης από τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, θα περάσει σε αυτόν του τεχνικού διευθυντή. Με τον Κοτσόλη να έχει ασφαλώς έντονη συμμετοχή στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, όντας σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τον τεχνικό της ομάδας, Γιάκουμπ Νίστρουπ.

Την ίδια ώρα, ο Μιγκέλ Κορόνα αλλάζει και αυτός ρόλο. Αφήνει αυτό του τεχνικού διευθυντή και πλέον θα έχει τον ρόλο του technical advisor. Ουσιαστικά, θα είναι σύμβουλος σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα.