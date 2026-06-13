«Κοντά σε συμφωνία Παναθηναϊκός και Βίντζεβ Λοντζ για Σφιντέρσκι»

Πλησιάζει στη Βίντζεβ Λοντζ ο Κάρολ Σφιντέρσκι, όπως αναφέρεται στην Πολωνία. Σύμφωνα με τον Τόμας Βλόνταρτσικ, ο Παναθηναϊκός και η Βίντζεβ Λοντζ είναι κοντά σε συμφωνία για την παραχώρηση του 29χρονου επιθετικού. «Απομένουν οι λεπτομέρειες για την πλήρη συμφωνία», επισημαίνεται από τον έγκυρο ρεπόρτερ.

«Οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μία ελκυστική τιμή ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», τονίζει ο Βλόνταρτσικ.

«Ο Σφιντέρσκι έχει συμφωνήσει στους όρους. Ήθελε να έρθει από τον χειμώνα», προσθέτει ο Πολωνός ρεπόρτερ.