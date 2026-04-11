Μπεκάλι για Λουτσέσκου: «Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του Μιρτσέα»

Ο Τζίτζι Μπεκάλι αποχαιρέτησε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, μιλώντας με συγκίνηση για την προσωπικότητά του και στέλνοντας μήνυμα στον Ραζβάν για το πώς θα τιμήσει τη μνήμη του.

Με λόγια γεμάτα σεβασμό και συγκίνηση, ο Τζίτζι Μπεκάλι αποχαιρέτησε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και βύθισε στο πένθος το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα στάθηκε όχι μόνο στη σπουδαία προσωπικότητα του εκλιπόντος, αλλά και στον ρόλο που καλείται πλέον να αναλάβει ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Μιρτσέα ο Ραζβάν», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη περνά πλέον στα χέρια του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, αποκάλυψε πως σκοπεύει να του μιλήσει προσωπικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπεκάλι:

«Θα μιλήσω με τον Ραζβάν και θα του πω: “Ραζβάν, ούτε οι κάμερες, ούτε ο κόσμος, ούτε τα γήπεδα, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει τώρα”. Τώρα, μόνο αυτός μπορεί να τον βοηθήσει. Αν περάσει ένας ζητιάνος, δώσ’ του 100 λέου και πες “για τον κύριο Μιρτσέα”, με αυτό θα τον έχεις βοηθήσει.

Είναι πολύ λίγο για να μπορέσεις να ανυψώσεις την ψυχή του, γιατί είχε δόξα στη γη, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη.

Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του. Θα του πω τι πρέπει να κάνει. Τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο του, ο Ραζβάν. Θα του πω τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να τον ανυψώσει όσο γίνεται».

Για την γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Τον γνώρισα και έμεινα άναυδος. Πέρασα δύο ώρες μαζί του και μέσα σε αυτές τις δύο ώρες έμεινα άναυδος από την κουλτούρα του. Η πιο όμορφη ανάμνηση; Ήρθε στο σπίτι μου και με πήρε όταν προέκυψε το θέμα με τους Ουκρανούς, ώστε η ομάδα της Ουκρανίας να μπορέσει να έρθει στις εγκαταστάσεις μας. Κάθισα δύο ώρες μαζί του. Μου διηγήθηκε κάποιες ιστορίες, ήξερε κάποια γεγονότα από την ιστορία. Με κατέπληξε τότε.

Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ένα μόνο πράγμα που εκτιμώ, είναι πολλά. Όσο ήμουν μαζί του, δεν κουτσομπόλευε κανέναν. Αν του έλεγες κάτι κακό για κάποιον, δεν τον ενδιέφερε. Αυτό παρατήρησα. Σκέφτομαι την καρδιά του».

sport-fm.gr 

 

