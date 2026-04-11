Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών, βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών, βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς «έφυγε» σήμερα (11/4) από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης, έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του

Γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη, ξεκίνησε παίζοντας ποδόσφαιρο στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ (214 συμετοχές, 32 γκολ), κάνοντας την τελευταία αγωνιστική της περιόδου 1985-86 την πρώτη του εμφάνιση στην Α’ Εθνική, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ήταν βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ, με κορυφαία σεζόν του το 1987-88 όπου και πέτυχε 9 τέρματα σε 26 συμμετοχές. Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε για τον Εδεσσαϊκό, στη συνέχεια πήγε στον Ηρακλή (60 συμμετοχές, 10 γκολ), τον Άρη τη σεζόν 1997-98 και έκλεισε την καριέρα του στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αγωνίστηκε 29 φορές με την εθνική ελλάδας, σημειώνοντας 6 γκολ.

