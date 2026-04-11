Aυτός είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Άρη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρέχει για να ετοιμάσει το... έδαφος.

Ο Άρης έχει στρέψει την προσοχή του στην ισπανική αγορά για την εύρεση του νέου προπονητή του.

Οι κίτρινοι φέρονται να έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Λουίς Καριόν, τον οποίο θέλει ο Ρούμπεν Ρέγες στον πάγκο της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 47χρονος προπονητής φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία του Άρη και θα έχει επαφές με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους.

Ο Ρέγες θέλει ο νέος τεχνικός να είναι από την ισπανική αγορά, ενώ σε αυτή θα στραφεί η προσοχή και για την ενίσχυση του ρόστερ της νέας σεζόν. Ο Καριόν έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε Καρταχένα, Νουμάνθια, Λας Πάλμας και Οβιέδο.

Η διοίκηση φέρεται να έχει στη λίστα της ως εναλλακτική επιλογή το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Λεβαδειακό.

novasports.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη