Aυτός είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Άρη

Ο Άρης έχει στρέψει την προσοχή του στην ισπανική αγορά για την εύρεση του νέου προπονητή του.

Οι κίτρινοι φέρονται να έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Λουίς Καριόν, τον οποίο θέλει ο Ρούμπεν Ρέγες στον πάγκο της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 47χρονος προπονητής φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία του Άρη και θα έχει επαφές με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους.

Ο Ρέγες θέλει ο νέος τεχνικός να είναι από την ισπανική αγορά, ενώ σε αυτή θα στραφεί η προσοχή και για την ενίσχυση του ρόστερ της νέας σεζόν. Ο Καριόν έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε Καρταχένα, Νουμάνθια, Λας Πάλμας και Οβιέδο.

Η διοίκηση φέρεται να έχει στη λίστα της ως εναλλακτική επιλογή το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Λεβαδειακό.

