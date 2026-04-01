Στίλερ στο Φάληρο, Σίλβεστρσακ στην Τούμπα

Τους διαιτητές της πρεμιέρας των πλέι οφ γνωστοποίησε η ΚΕΔ, με τον γνωστό μας Στίλερ να ορίζεται στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ και τον Πολωνό Σίλβεστρσακ στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

Τον γνώριμο πλέον Γενς Τομπίας Στίλερ όρισε η ΚΕΔ στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ την Κυριακή (5/4, 21:00) στο Φάληρο για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ. Ο Γερμανός διαιτητής έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας για παιχνίδια Super League, ενώ διαιτήτευσε και το ντέρμπι των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο, επίσης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Βοηθοί του είναι οι Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόβσκι και Γιόνας Βάικενμεϊερ, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR οι Πάτρικ Φραντς Χάνσλμπάουερ και Φλόριαν Μπαντστίμπνερ.

Στο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (5/4, 19:00) ορίστηκε ο Πολωνός Ντάμιαν Ρόμπερτ Σίλβεστρσακ, με βοηθούς τους Άνταμ Απολινάρι Καρασέβιτς και Μάρτσιν Γέρσι Γιανάβα, 4ος είναι ο Βεργέτης και στο VAR οι Κορνέλ Κρίστοφ Πασκίεβιτς και Γιόσεφ Σπούρνι.

