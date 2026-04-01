ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει (και) ο Μιχαηλίδης ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανεβάζει... στροφές ενόψει της πρεμιέρας των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό (5/4 19:00)

Με πρωϊνή προπόνηση στη... χειμωνιάτικη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ενόψει του πρώτου αγώνα των φετινών πλέι οφ.

Η μέρα στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, μάχες 1 Vs 1 και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών, ο Γιάννης Μιχαηλίδης έκανε μέρος της προπόνησης με την ομάδα και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν κι οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ .

Τέλος ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Πέμπτη (02.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.

