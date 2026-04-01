Λεβαδειακός: Κάτοικος Βοιωτίας έως το 2029 ο Βήχος

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάριο Βήχο έως το 2029.

Έχοντας κλείσει ήδη μια δεκαετία στην ομάδα μας, από τα τμήματα υποδομής, έως την πρώτη ομάδα του συλλόγου, ο Μάριος αποτελεί βασικό πυλώνα του Λεβαδειακού εδώ και χρόνια κι ένα παράδειγμα για όλα τα νέα παιδιά.

Στην πρώτη ομάδα του Λεβαδειακού μετράει 172 συμμετοχές με 9 γκολ και 20 ασίστ.

Μάριε σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες!

sdna.gr