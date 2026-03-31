Ναι μεν αλλά για την Ελλάδα στην Ουγγαρία

Βελτιωμένη, αλλά… άσφαιρη ξανά η Ελλάδα!

Με το 0-0 σφραγίστηκε το δεύτερο διαδοχικό τεστ για το σύνολο του Γιοβάνοβιτς το οποίο ήρθε ισόπαλο στη Βουδαπέστη, λίγες ημέρες μετά το 0-1 από την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ύψωσε τείχος η γαλανόλευκη με τον Τζολάκη στις προσπάθειες της παρέας του Σομποσλάι, αλλά στα αρνητικά είναι το γεγονός ότι για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι (μετά από εκείνα με Λευκορωσία και Παραγουάη) δεν κατάφερε να σκοράρει. Δοκάρι είχε στο 63’ ο Παυλίδης.

Δίχως Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Καρέτσα, που ταλαιπωρούνται από ίωση, συν τη δεδομένη απουσία του Μαυροπάνου, αγωνίστηκε η Ελλάδα. Ντεμπούτο για Τσιφτσή που πέρασε στο 78’.