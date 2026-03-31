Η απαλλαγή Ηλιόπουλου ανοίγει δρόμους

Η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στην Ελλάδα πέρασε από χίλια κύματα και πάντα αποτέλεσε διακύβευμα ανοιχτών αντιπαραθέσεων και διαρκών αμφισβητήσεων

Η λύση των τακτικών δικαστών έχει δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες την τελευταία δεκαετία, παρότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Για παράδειγμα από πού αμείβονται και πού συνεδριάζουν. Κι αν αυτό είναι κάτι τυπικό υπάρχει το θέμα της εξειδικευμένης γνώσης καθώς δεν μπορεί ο κάθε δικαστής να είναι και αθλητικός δικαστής.

Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι όλα αυτά θα διερευνηθούν και θα υπάρξουν αποτελεσματικές λύσεις, τις οποίες ουδέποτε είδαμε. Όμως έστω κι έτσι ο θεσμός των τακτικών δικαστών και των εν ενεργεία εισαγγελέων κάνει την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη να πορεύεται πιο ορθολογικά.

Αυτή η εκτίμηση είναι ασφαλής και μας την επιβεβαιώνει μια πρόσφατη πρωτοποριακή απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων ης ΕΠΟ. Είναι η απαλλακτική απόφαση για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο, η οποία παρουσιάζει μεγάλο νομικό ενδιαφέρον.

Θα θυμάστε ίσως τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κ. Ηλιόπουλος μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή απάλλαξε την ΑΕΚ, αλλά καταδίκασε με χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ τον ιδιοκτήτη της γιατί θεώρησε ότι η δήλωσή του «προκαλεί αναιτίως αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ελληνικό ποδόσφαιρο, μειώνει την αξιοπιστία του και δυναμιτίζει τις σχέσεις των οπαδών των δύο ομάδων».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος προσέφυγε στην Επιτροπή Εφέσεων γης ΕΠΟ, το μοναδικό ένδικο μέσο που του είχε απομείνει. Θα μπορούσε να το αποφύγει γιατί το χρηματικό πρόστιμο δεν ήταν σπουδαίο και η ποινή για τον ίδιο δεν είχε περιορισμούς. Είναι προφανές ότι το έκανε στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου τη στιγμή μάλιστα που μίλησε με συγκεκριμένα στοιχεία και μετά τη λήξη του αγώνα. Οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος να πυροδοτήσει την ατμόσφαιρα της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Οι εφέτες αποφάσισαν να τον αθωώσουν. Διαπίστωσαν ότι ο σκοπός του άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα δεν είναι η φίμωση της ελευθερίας του λόγου. Γνωμοδότησαν επίσης ότι η δήλωση του κ. Ηλιόπουλου περιλαμβάνει αμφισβήτηση και δεν έχει δόλιο ή ταραχοποιό σκοπό. Αρα έκριναν ότι πρόκειται για αξιολογικές κρίσεις που δεν απαξιώνουν τους θεσμούς, αλλά τους προστατεύουν.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ είναι πρωτοποριακή γιατί δέχεται ότι δικαιούσαι να κάνεις κριτική στις αρχές του ελληνικού ποδοσφαίρου σε θεσμικό επίπεδο. Όταν τηρείς το αρμόζων μέτρο και μιλάς με στοιχεία. Πόσο μάλλον όταν είσαι ιδιοκτήτης ΠΑΕ και οφείλεις να ενδιαφέρεσαι για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο τρόπος με τον οποίο έκριναν οι δικαστές ανοίγει το δρόμο για μια πιο μεγάλη συζήτηση που αφορά στο ποδοσφαιρικό δίκαιο. Η στήλη έχει επιμείνει διαχρονικά ότι δεν αρκούν οι τακτικοί δικαστές για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Χρειάζονται και εξειδικευμένοι νομικοί αθλητικού δικαίου, οι οποίοι θα δώσουν τα φώτα τους και θα παραδώσουν τεχνογνωσία στους ίδιους τους δικαστές.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα το CAS και τις πειθαρχικές επιτροπές των υπερεθνικών ομοσπονδιών, οι οποίες απαρτίζονται κατά μεγάλο ποσοστό από καθηγητές αθλητικού δικαίου και όχι από εν ενεργεία δικαστές. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ φωτίζει μία πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του πειθαρχικού δικαίου, η οποία επί χρόνια έμενε στο σκοτάδι.   

