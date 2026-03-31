Ντούσαν Κέρκεζ: Το ματς που του άλλαξε τη φιλοσοφία, το στιλ παιχνιδιού και ο... Ομπράντοβιτς

Ο Ντούσαν Κέρκεζ στο στούντιο του bwinΣΠΟΡ FM 94.6! Ο Σερβοβόσνιος προπονητής του Ατρομήτου, φιλόξενήθηκε στην εκπομπή «Πρεσάρισμα», με τους Βάιο Τσούτσικα, Μιχάλη Τσόχο και Μανώλη Μουσουράκη, συζητώντας για αρκετά θέματα.

Ο έμπειρος τεχνικός, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ποδόσφαιρο, το ματς που του άλλαξε που του άλλαξε τη φιλοσοφία, ενώ στάθηκε και στην αγάπη του για το μπάσκετ μιλώντας για τον «κορυφαίο προπονητή», όπως τον χαρακτήρισε, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Εν συνεχεία μίλησε για τον Ατρόμητο, τη φετινή του παρουσία, κυρίως στα εντός έδρας ματς, το τι «έφταιξε» και δεν πέτυχε τον στόχο των playoffs 5-8, αλλά και το πως έφτασε να προπονεί την ομάδα του Περιστερίου.

«Ο Ατρόμητος έχει καλό όνομα, με πρόεδρο που είναι χρόνια στην ομάδα. Είναι οργανωμένος σύλλογος. Μπορεί να κάνει δουλειά ο προπονητής. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαι από μια χώρα που είναι κοντά στην Ελλάδα. Ήμουν στην Κύπρο και επίσης είναι κοντά η φιλοσοφία.

Για εμένα ήταν μια πρόκληση το πως θα δουλέψω εδώ και νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Είχαμε στόχο το 5-8, δεν είμαστε εκεί και είναι λάθος όλων. Έχουμε μια βάση για τη νέα σεζόν. Πάμε βήμα-βήμα. Δεν τελείωσαν αυτά που πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε σοβαροί. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αν κάνουμε καλό ξεκίνημα, μπορούμε να έχουμε καλύτερο πλάνο για του χρόνου.

Πέρυσι ήταν δύσκολο καλοκαίρι. Θέλουμε τώρα ηρεμία, να φέρουμε παίκτες με ποιότητα και να πάμε βήμα-βήμα. Του χρόνου πρέπει να φέρουμε τον Ατρόμητο εκεί που ήταν. Να πάμε σίγουρα 5-8 και στη συνέχεια να βγουμε Ευρώπη.»., ανέφερε.

Επίσης μίλησε για:

-το αν μπορεί να πάρει τίτλο με τον Ατρόμητο όπως και με προηγούμενες ομάδες του: «Ο Ατρόμητος είναι πολύ οργανωμένος. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι κοντά στην ομάδα. Ο πρόεδρος πιστεύει, ο κ. Σπανός έχει ενέργεια. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Βλέπεις ότι έχει φιλοδοξίες. Θέλω να είμαι στον Ατρόμητο και του χρόνου και να κάνουμε κάτι καλό. Αν δεν σέβεσαι τις άλλες ομάδες, δεν μπορείς να προχωρήσεις».

-τη συνεργασία με τον Γ. Σπανό: «Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, έχει οργάνωση. Έχει συναίσθημα, είναι φυσιολογικό αυτό στο ποδόσφαιρο, πάνω στο παιχνίδι. Πάντα ρωτά και πρέπει να έχεις απαντήσεις. Έχουμε καλή συνεργασία, καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο. Είναι καλό να μιλάς με κάποιον που γνωρίζει μπάλα, υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξέρουν τι είναι η μπάλα. Πάντα μου λέει ότι ‘εσύ είσαι προπονητής, εσύ αποφασίζεις’. Ο πρόεδρος λέει πάντα αυτά που νιώθει, υπάρχει μεγάλος σεβασμός ανάμεσά μας».

-τον καλύτερο παίκτη μπάσκετ που έχει δει: «Έχει πολλούς, Τζόρτζεβιτς, Πάσπαλι, Ντίβατς, Μποντιρόγκα… Αν έλεγα από ποιότητα θα έλεγα Μποντιρόγκα. Και ο Πέτροβιτς ήταν από άλλο πλανήτη. Ο Ντανίλοβιτς είχε χαρακτήρα. Παρακολουθώ πολύ μπάσκετ».

-το αν παίρνει πράγματα από το μπάσκετ: «Μπορείς να πάρεις πολλά από το μπάσκετ. Ακούω και τον Ομπράντοβιτς όταν μιλάει. Καμιά φορά πρέπει να γίνεσαι και… κόκκινος, γιατί ζεις έντονα το παιχνίδι. Οι προπονητές του μπάσκετ είναι λίγο πιο τυχεροί, είναι πιο κοντά στο γήπεδο. Τουλάχιστον εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε κοστούμι».

-τον θαυμασμό του για τον Αντσελότι: «Για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής. Υπάρχουν πολλοί καλοί προπονητές, αλλά εμένα μου αρέσει αυτός. Είναι δύσκολο να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, αυτούς που παίζουν κι αυτούς που δεν παίζουν. Όλα χρειάζονται διαχείριση. Πρέπει πρώτα ο προπονητής να σέβεται τους παίκτες του ως ανθρώπους. Δεν είναι όπως στον στρατό. Σίγουρα υπάρχει μια ιεραρχία, αλλά πρέπει να έχεις και συναίσθημα. Οι παίκτες θέλουν να νιώθουν πάντα σημαντικοί. Προσπαθώ κι εγώ να είμαι κοντά στους παίκτες. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλους, πάντα είμαι δίπλα τους, αλλά θέλω πάντα να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα».

-το αν έχει στον Ατρόμητο έναν παίκτη που είναι σαν προπονητής στο γήπεδο: «Κάθε ομάδα έχει… Θα έλεγα ο Μουτουσάμι και ο Τσούμπερ».

-το φορμάτ των playoffs και playouts: «Μου αρέσει, γιατί όλες οι ομάδες έχουν στόχο και διεκδικούν κάτι. Θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς στο 5-8, αλλά είναι δικά μας τα λάθη, χάσαμε βαθμούς σε κάποια ματς που δεν έπρεπε. Εμείς φταίμε. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες μετά από αυτό, αλλά τώρα πρέπει να πάμε σοβαρά στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

-τον μεταγραφικό σχεδιασμό: «Έχουμε μιλήσει με τον κ. Αγγελόπουλο, ξέρουμε τις θέσεις που χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δεν είναι σωστό να μιλήσω δημόσια. Δεν χρειάζομαι πολλούς. Καλύτερα δύο τοπ παίκτες, από τέσσερις μέτριους, όπως λέει και ο πρόεδρος. Εμείς θέλουμε 3-4 παίκτες που να κάνουν διαφορά. Είναι σημαντικό να μείνουν κάποιοι παίκτες. Υπάρχει κοινή γραμμή. Δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να συμφωνούμε, αλλά πρέπει να βρίσκουμε κοινή γραμμή».

