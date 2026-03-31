Ουγγαρία-Ελλάδα: Δεύτερο τεστ με το βλέμμα στο μέλλον

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε φιλική αναμέτρηση που προσφέρεται για συμπεράσματα ενόψει Nations League.

Νέο τεστ για την Ελλάδα ενόψει Nations League. Η Εθνική αντιμετωπίζει (20:00) την Ουγγαρία στην Puskas Arena σε φιλική αναμέτρηση, η οποία είναι η δεύτερη διαδοχική, μετά το 0-1 με την Παραγουάη την περασμένη Παρασκευή (27/3) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Πρόκειται για μία σειρά ανεπίσημων αγώνων (που θα συνεχιστεί τον Ιούνιο κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία ή Ουαλία) με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να κάνει δοκιμές, ενόψει των υποχρεώσεων στο Nations League, που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

«Βασικός στόχος είναι τα παιχνίδια του Nations League. Θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την ίδια την ομάδα, μην ξεχνάμε ότι φέτος το φορμάτ είναι διαφορετικό. Θα παίξουμε τέσσερα παιχνίδια σε Πέμπτη-Κυριακή. Θα πρέπει να έχουμε αρκετά μεγάλο και ικανό ρόστερ για να ανταπεξέλθει. Θα προετοιμαστούμε για τον Σεπτέμβριο από τα φιλικά που θα δώσουμε τώρα και τον Ιούνιο», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη, αφού ταλαιπωρούνται από ίωση, η οποία τους στέρησε τη συμμετοχή στην προπόνηση της Δευτέρας. Θα φανεί από την κατάσταση που θα παρουσιαστούν σήμερα το αν είναι σε θέση να αγωνιστούν στο φιλικό με τους Μαγυάρους. Υπενθυμίζεται ότι εκτός μάχης της Ουγγαρίας έχει τεθεί ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπαρνάμπας Βάργκα λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή της Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)

Η αποστολή της Ουγγαρίας:

Τερματοφύλακες: Π. Σαππάνος (Ακαδημία Πούσκας), Μ. Τοθ (Μπλάκμπερν Ρόβερς), Α. Γιακομπισβίλι (Ανδόρρα)

Αμυντικοί: Μ. Μπόλα (Ραπίντ Βιέννης), Μ. Τσίνγκερ (Γκιόρ ΕΤΟ), Μ. Ντάρνταϊ (Χέρτα Βερολίνου), Μ. Κέρκεζ (Λίβερπουλ), Ζ. Νάγκι (Ακαδημία Πούσκας), Β. Όρμπαν (Λειψία), Α. Οσβάτ (Φερεντσβάρος)

Μέσοι: Π. Μπαράτ (Σίγκμα Ολομουτς), Α. Σάφερ (Ουνιόν Βερολίνου), Ν. Σόμποσλαϊ (Λίβερπουλ), Τ. Σουτς (Ντέμπρετσεν), Α. Τοθ (Μπόρνμουθ), Μ. Βίταλις (Γκιόρ ΕΤΟ)

Επιθετικοί: Ν. Μπάρανι (Ντέμπρετσεν), Ν. Λούκατς (Ακαδημία Πούσκας), Ν. Ρέντζιτς (Σάλτσμπουργκ), Ρ. Σάλαϊ (Γαλατασαράι), Σ. Σεν (Γκιόρ ΕΤΟ)

Πιθανές συνθέσεις

Ουγγαρία (Μάρκο Ρόσι): Σαππάνος - Οσβάτ, Όρμπαν, Ντάρνταϊ, Κέρκεζ - Σάφερ, Βίταλις – Σάλαϊ, Τοθ, Σομποσλάϊ - Μπάρανι

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Μουζακίτης - Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης

Διαιτητής: Φλόριαν Μπαντστούμπνερ (Γερμανία)

Βοηθός: Λάζε Κοσλόβσκι, Ζβνεν Βασίτσκι (Γερμανία)

4ος: Φλόριαν Έξνερ (Γερμανία)

VAR: Πάτρικ Χανσλμπάουερ (Γερμανία), AVAR: Μάρκους Σιν (Γερμανία)

