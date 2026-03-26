ΠΑΟΚ: 43 μέρες «φωτιά» για τίτλο και Κύπελλο

Σε μία περίοδο που θα καθορίσει τα πάντα για τη φετινή του πορεία, ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί ένα «καυτό» πρόγραμμα επτά αγώνων μέσα σε 43 ημέρες, διεκδικώντας ταυτόχρονα πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν γνωρίζοντας πλέον το ακριβές καλεντάρι των playoffs, σε μια σειρά αναμετρήσεων που θα κρίνουν τίτλους, δυναμική και… αντοχές.

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 5 Απριλίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Ακολουθεί δύσκολη έξοδος στην Αθήνα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να αποδείξει πως μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τον τελικό στο Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ στον Βόλο (25/4), πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό σε ένα ακόμη καθοριστικό παιχνίδι.

Η συνέχεια φέρνει νέα έξοδο στο Φάληρο για τη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους» (10/5), ενώ στις 13 Μαΐου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται ξανά την ΑΕΚ.

Η αυλαία πέφτει με το μεγάλο ντέρμπι στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό (17/5), σε ένα ματς που ενδέχεται να κρίνει τα πάντα.

