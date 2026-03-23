Πρώτη συγκέντρωση μετά από τέσσερις μήνες για την Ελλάδα

Την πρώτη της συγκέντρωση είχε η Ελλάδα το απόγευμα της Δευτέρας ενόψει των τεστ που ακολουθούν, τα οποία προσφέρονται για να κάνει δοκιμές και να βγάλει συμπεράσματα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αυτό ήταν πρώτο ραντεβού της «γαλανόλευκης» έπειτα από τέσσερις μήνες, καθώς η τελευταία υποχρέωσή της ήταν απέναντι στη Λευκορωσία (0-0) στις 18/11 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το κλίμα ήταν πολύ καλό στο «στρατόπεδο» της Ελλάδας, η οποία προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, καθώς οι παίκτες είχαν να τα πουν πολύ καιρό.

Όσοι αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους την Κυριακή έκαναν πρόγραμμα αποκατάστασης στο γυμναστήριο και οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά με μπάλα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα υποδέχεται την Παρασκευή (27/3, 21:00) την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση, ενώ το επόμενο τεστ θα είναι την Τρίτη (31/3, 20:00) θα παίξει εκτός έδρας με την Ουγγαρία.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη