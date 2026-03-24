Προς δικαστική σύγκρουση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Πρόθεση των «ερυθρόλευκων» είναι να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ, τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο το θέμα που προκύπτει έχει να κάνει με την σύμβαση για “αποκλειστική χρήση” του σταδίου για ποδοσφαιρικού που έχει υπογράψει ο Παναθηναϊκός με το Ολυμπιακό Στάδιο.

Η συγκεκριμένη σύμβαση ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Όπως έχουν ανακοινώσει οι «πράσινοι» θα χρησιμοποιήσουν το ΟΑΚΑ και τη νέα σεζόν και στους αγώνες του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Το θέμα είναι ότι για να γίνει η… μετακόμιση των «ερυθρόλευκων» θα πρέπει να υπάρξει η συναίνεση των «πράσινων».

Αν ο Παναθηναϊκός δεν συναινέσει, όπως έγινε και την φετινή σεζόν με την Κηφισιά, τότε, κατά πάσα πιθανότητα, οι «ερυθρόλευκοι» θα προσφύγουν στα δικαστήρια, προκειμένου να προσβάλουν την σύμβαση που έχει υπογράψει ο Παναθηναϊκός με το ΟΑΚΑ με ασφαλιστικά μέτρα.

Το ίδιο έκανε τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κηφισιά, που προσέφυγε κατά του ΟΑΚΑ.

Η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής επί του αιτήματος της Κηφισιάς να χρησιμοποιήσει ως έδρα το ΟΑΚΑ, απορρίφθηκε λόγω “έλλειψης κατεπείγοντος αιτήματος”.

Η κύρια εκδίκαση της υπόθεσης δεν έγινε ποτέ, καθώς στο μεταξύ η Κηφισιά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο της Νεάπολης.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζοντας το… μέλλον, είχαν κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Κηφισιάς, χωρίς οι ιθύνοντες της Κηφισιάς να το γνωρίζουν.

Υποστήριξαν ότι επειδή ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιούσε το ΟΑΚΑ μόνο για τους ευρωπαϊκούς αγώνες υπήρχε διαθεσιμότητα για τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Κηφισιάς.

Ο Ολυμπιακός ήθελε να καταριφθεί η ισχύς της σύμβασης ΟΑΚΑ – Παναθηναϊκού για να ανοίξει ο δρόμος της χρησιμοποίησής του από τον ίδιο (τον Ολυμπιακό).

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πάντως δεν εκφράζουν κάποια ανησυχία για το θέμα της σύμβασης που έχει υπογραφεί με το ΟΑΚΑ, αφού δεσμεύει την διοίκηση του Σταδίου, για την αποκλειστική χρήση από το “τριφύλλι” του γηπέδου.

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους, είναι αποφασισμένοι να κυνηγήσουν και δικαστικά την υπόθεση, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για την χρησιμοποίηση του ΟΑΚΑ, εκφράζοντας την σιγουριά ότι από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μάλιστα για το θέμα της χρήσης του ΟΑΚΑ, φέρονται να είχαν συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση, αφού το στάδιο ανήκει στο αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργείο.

