ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προς δικαστική σύγκρουση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ολυμπιακός θέλει να μετακομίσει στο ΟΑΚΑ από το καλοκαίρι, επειδή θα κλείσει το «Γ. Καραϊσκάκης» για εργασίες με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητάς του.

Πρόθεση των «ερυθρόλευκων» είναι να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ, τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο το θέμα που προκύπτει έχει να κάνει με την σύμβαση για “αποκλειστική χρήση” του σταδίου για ποδοσφαιρικού που έχει υπογράψει ο Παναθηναϊκός με το Ολυμπιακό Στάδιο.

Η συγκεκριμένη σύμβαση ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Όπως έχουν ανακοινώσει οι «πράσινοι» θα χρησιμοποιήσουν το ΟΑΚΑ και τη νέα σεζόν και στους αγώνες του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Το θέμα είναι ότι για να γίνει η… μετακόμιση των «ερυθρόλευκων» θα πρέπει να υπάρξει η συναίνεση των «πράσινων».

Αν ο Παναθηναϊκός δεν συναινέσει, όπως έγινε και την φετινή σεζόν με την Κηφισιά, τότε, κατά πάσα πιθανότητα, οι «ερυθρόλευκοι» θα προσφύγουν στα δικαστήρια, προκειμένου να προσβάλουν την σύμβαση που έχει υπογράψει ο Παναθηναϊκός με το ΟΑΚΑ με ασφαλιστικά μέτρα.

Το ίδιο έκανε τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κηφισιά, που προσέφυγε κατά του ΟΑΚΑ.

Η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής επί του αιτήματος της Κηφισιάς να χρησιμοποιήσει ως έδρα το ΟΑΚΑ, απορρίφθηκε λόγω “έλλειψης κατεπείγοντος αιτήματος”.

Η κύρια εκδίκαση της υπόθεσης δεν έγινε ποτέ, καθώς στο μεταξύ η Κηφισιά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο της Νεάπολης.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζοντας το… μέλλον, είχαν κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Κηφισιάς, χωρίς οι ιθύνοντες της Κηφισιάς να το γνωρίζουν.

Υποστήριξαν ότι επειδή ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιούσε το ΟΑΚΑ μόνο για τους ευρωπαϊκούς αγώνες υπήρχε διαθεσιμότητα για τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Κηφισιάς.

Ο Ολυμπιακός ήθελε να καταριφθεί η ισχύς της σύμβασης ΟΑΚΑ – Παναθηναϊκού για να ανοίξει ο δρόμος της χρησιμοποίησής του από τον ίδιο (τον Ολυμπιακό).

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πάντως δεν εκφράζουν κάποια ανησυχία για το θέμα της σύμβασης που έχει υπογραφεί με το ΟΑΚΑ, αφού δεσμεύει την διοίκηση του Σταδίου, για την αποκλειστική χρήση από το “τριφύλλι” του γηπέδου.

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους, είναι αποφασισμένοι να κυνηγήσουν και δικαστικά την υπόθεση, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για την χρησιμοποίηση του ΟΑΚΑ, εκφράζοντας την σιγουριά ότι από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μάλιστα για το θέμα της χρήσης του ΟΑΚΑ, φέρονται να είχαν  συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση, αφού το στάδιο ανήκει στο αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργείο.

monobala.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Όλοι μαζί, τώρα χάσαμε ένα τρόπαιο, δεν φεύγουμε»: Οι έξι που θεωρούν σημαντικότερη την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΔΠΑ: Τέσσερα παιχνίδια της Β' κατηγορίας στο μικροσκόπιο για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το μυστικό πίσω από το θαύμα της Χαρτς, αλλά και της Ουνιόν, είναι μια εταιρεία που κάνει πραγματικότητα το Moneyball!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουντώνουν οι φήμες για άμεση απομάκρυνση του Τούντορ από την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μίλαν: Θέλει τον Ντιαμπί από την Αλ Ιτιχάντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεμέδο με αριθμούς που τρομάζουν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προς δικαστική σύγκρουση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Πρόγραμμα αγώνων μέχρι τις 27 Απριλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η μάχη για την Ευρώπη: Το πρόγραμμα των playoffs στις θέσεις 5-8

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μάχη για τη σωτηρία: Το πρόγραμμα των playouts, πρεμιέρα με Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Ελλάδα

|

Category image

Πρόγραμμα αγώνων της Cyprus League by Stoiximan και ημιτελικής φάσης Κυπέλλου Coca - Cola

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένας πιστός στρατιώτης του Ολυμπιακού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα των playoffs: Ξεκίνημα με Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Φωτίου - Ορίστηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη του προέδρου του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σημαντική νίκη από κάθε άποψη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη