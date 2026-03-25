Ατομικό ο Γέντβαϊ στον Παναθηναϊκό

Συνέχεια προπονήσεων στο... άδειο «Γεώργιος Καλαφάτης» για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (25/3) στο Κορωπί, εν απουσία των διεθνών παικτών, Μπακασέτα, Τετέι, Κοντούρη, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς και Μπόκου, αλλά και του Σίριλ Ντέσερς ο οποίος έχει πάρει ειδική άδεια από την ομάδα.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Τιν Γέντβαϊ έκανε ατομικό, ενώ ο νεαρός Γιώργος Κυριόπουλος, ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Την ίδια στιγμή ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν συνέχισε το πρόγραμμά του, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό.

Το σχετικό δελτίο Τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

