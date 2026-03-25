Ατομικό ο Γέντβαϊ στον Παναθηναϊκό

Aπόντες οι διεθνείς

Συνέχεια προπονήσεων στο... άδειο «Γεώργιος Καλαφάτης» για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (25/3) στο Κορωπί, εν απουσία των διεθνών παικτών, Μπακασέτα, Τετέι, Κοντούρη, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς και Μπόκου, αλλά και του Σίριλ Ντέσερς ο οποίος έχει πάρει ειδική άδεια από την ομάδα.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Τιν Γέντβαϊ έκανε ατομικό, ενώ ο νεαρός Γιώργος Κυριόπουλος, ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Την ίδια στιγμή ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν συνέχισε το πρόγραμμά του, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό.

Το σχετικό δελτίο Τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Με πρωινή προπόνηση συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει της έναρξης των playoffs οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι ακολούθησαν πρόγραμμα στο γυμναστήριο και στη συνέχεια βγήκαν στο γήπεδο, όπου έκαναν παιχνίδι με μπάλα σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Κυριόπουλος.

Ο Γεντβάι άρχισε ατομικό πρόγραμμα, ενώ και ο Πάλμερ – Μπράουν συνέχισε το πρόγραμμά του. Θεραπεία έκαναν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.

