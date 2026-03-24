Η μάχη για την Ευρώπη: Το πρόγραμμα των playoffs στις θέσεις 5-8

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα και για τα playoffs στις θέσεις 5-8, απ' όπου είναι αρκετά πιθανό να προκύψει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει ο ΟΦΗ να χάσει στον τελικό του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως η πρεμιέρα θα είναι κομβική, αφού με νίκη ο Λεβαδειακός θα κάνει άλμα για την 5η θέση, ενώ αντίστοιχα σε περίπτωση που ο Άρης πάρει το διπλό «φουντώνει» τη μάχη.

Αντίστοιχα, αν υπάρξει νικητής στο Βόλος-ΟΦΗ, τότε θα παραμένει μέσα στο κόλπο για τη διεκδίκηση της 5ης θέσης.

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στα playoffs με τη διαίρεση των βαθμών:

Λεβαδειακός 21

ΟΦΗ 16

Άρης 15

Βόλος 15

1η αγωνιστική

Βόλος - ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Άρης

2η αγωνιστική

Άρης - Βόλος

ΟΦΗ - Λεβαδειακός

3η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Βόλος

ΟΦΗ - Άρης

4η αγωνιστική

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - Λεβαδειακός

5η αγωνιστική

Βόλος - Άρης

Λεβαδειακός - ΟΦΗ

6η αγωνιστική

ΟΦΗ - Βόλος

Άρης - Λεβαδειακός

