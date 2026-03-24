Η μάχη για την Ευρώπη: Το πρόγραμμα των playoffs στις θέσεις 5-8
Δείτε τις έξι αγωνιστικές στα playoffs για τις θέσεις 5-8, όπου πιθανόν θα κρίνουν το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα και για τα playoffs στις θέσεις 5-8, απ' όπου είναι αρκετά πιθανό να προκύψει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει ο ΟΦΗ να χάσει στον τελικό του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ.
Αντιλαμβάνεται κανείς πως η πρεμιέρα θα είναι κομβική, αφού με νίκη ο Λεβαδειακός θα κάνει άλμα για την 5η θέση, ενώ αντίστοιχα σε περίπτωση που ο Άρης πάρει το διπλό «φουντώνει» τη μάχη.
Αντίστοιχα, αν υπάρξει νικητής στο Βόλος-ΟΦΗ, τότε θα παραμένει μέσα στο κόλπο για τη διεκδίκηση της 5ης θέσης.
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στα playoffs με τη διαίρεση των βαθμών:
Λεβαδειακός 21
ΟΦΗ 16
Άρης 15
Βόλος 15
1η αγωνιστική
Βόλος - ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Άρης
2η αγωνιστική
Άρης - Βόλος
ΟΦΗ - Λεβαδειακός
3η αγωνιστική
Λεβαδειακός - Βόλος
ΟΦΗ - Άρης
4η αγωνιστική
Άρης - ΟΦΗ
Βόλος - Λεβαδειακός
5η αγωνιστική
Βόλος - Άρης
Λεβαδειακός - ΟΦΗ
6η αγωνιστική
ΟΦΗ - Βόλος
Άρης - Λεβαδειακός
