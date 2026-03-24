Η μάχη για την Ευρώπη: Το πρόγραμμα των playoffs στις θέσεις 5-8

Δείτε τις έξι αγωνιστικές στα playoffs για τις θέσεις 5-8, όπου πιθανόν θα κρίνουν το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα και για τα playoffs στις θέσεις 5-8, απ' όπου είναι αρκετά πιθανό να προκύψει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει ο ΟΦΗ να χάσει στον τελικό του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ.

 

Αντιλαμβάνεται κανείς πως η πρεμιέρα θα είναι κομβική, αφού με νίκη ο Λεβαδειακός θα κάνει άλμα για την 5η θέση, ενώ αντίστοιχα σε περίπτωση που ο Άρης πάρει το διπλό «φουντώνει» τη μάχη.

 

Αντίστοιχα, αν υπάρξει νικητής στο Βόλος-ΟΦΗ, τότε θα παραμένει μέσα στο κόλπο για τη διεκδίκηση της 5ης θέσης.

 

 

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στα playoffs με τη διαίρεση των βαθμών:

 

Λεβαδειακός 21

 

ΟΦΗ 16

 

Άρης 15

 

Βόλος 15

 

 

1η αγωνιστική

 

Βόλος - ΟΦΗ

 

Λεβαδειακός – Άρης

 

 

2η αγωνιστική

 

Άρης - Βόλος

 

ΟΦΗ - Λεβαδειακός

 

 

3η αγωνιστική

 

Λεβαδειακός - Βόλος

 

ΟΦΗ - Άρης

 

 

4η αγωνιστική

 

Άρης - ΟΦΗ

 

Βόλος - Λεβαδειακός

 

 

5η αγωνιστική

 

Βόλος - Άρης

 

Λεβαδειακός - ΟΦΗ

 

 

6η αγωνιστική

 

ΟΦΗ - Βόλος

 

Άρης - Λεβαδειακός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μάχη για τη σωτηρία: Το πρόγραμμα των playouts, πρεμιέρα με Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Ελλάδα

|

Category image

Πρόγραμμα αγώνων της Cyprus League by Stoiximan και ημιτελικής φάσης Κυπέλλου Coca - Cola

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένας πιστός στρατιώτης του Ολυμπιακού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα των playoffs: Ξεκίνημα με Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Φωτίου - Ορίστηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη του προέδρου του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σημαντική νίκη από κάθε άποψη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η ΑΕΚ είχε ανάγκη κάτι ανήμερο...

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΚ: Ο «αναγεννημένος» Γιόβιτς φέρνει μνήμες από Bundesliga

Ελλάδα

|

Category image

Οι δύο ημερομηνίες για τον τελικό του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Απάντηση Ανόρθωσης στις καταγγελίες Ακρίτα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Νικητής με μόλις μια απώλεια ο Άγγελος Αβραάμ της ΣΚΟΛΕΜ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έφυγε με το διπλό από την Κοφίνου η ΕΝΑΛ!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Άντερα…

Ελλάδα

|

Category image

Δεδομένη η χρησιμοποίηση του «Ταλιμπάν»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

