ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκατούζο: «Ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, έχω ένα έθνος στους ώμους μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η «σκουάντρα ατζούρα» υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (26/03) τη Βόρεια Ιρλανδία

Αποφασισμένη να αφήσει πίσω της το... κάζο των δύο συνεχόμενων αποκλεισμών από τα τελικά των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2018 και 2022 και να δώσει το «παρών» στα γήπεδο της Αμερικής το ερχόμενο καλοκαίρι είναι η εθνική ομάδα της Ιταλίας.

Η «σκουάντρα ατζούρα» υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (26/03) τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέργκαμο για τα ημιτελικά των playoffs του Μουντιάλ 2026, με στόχο να κάνει το «καθήκον» της και να διεκδικήσει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης στον τελικό απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο Τζενάρο Γκατούζο τόνισε πως το αυριανό είναι το σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του, αποκαλύπτοντας πως το φίλαθλο κοινό της Ιταλίας του ζητά συνεχώς να οδηγήσει την εθνική μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Για μήνες ακούω ανθρώπους να λένε, "Πάρτε μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο". Αλλά έχω προετοιμαστεί και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι τα πράγματα θα πάνε άσχημα. Θα είμαστε στο παιχνίδι. Η εμπειρία είναι σημαντική, αλλά αύριο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υποφέρουμε και να είμαστε προσεκτικοί με το τι κάνουμε καλά. Ειδικά η μπάλα στην περιοχή και οι δεύτερες μπάλες. Αλλά οι σημερινοί παίκτες είναι τόσο προηγμένοι που γνωρίζουν καλά τους αντιπάλους τους. Πρέπει να νιώθεις τον κίνδυνο και να είσαι έτοιμος.

Είμαι ακόμα νέος ως προπονητής, αλλά έχω πολλά να διεκδικήσω. Ο αγώνας εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου. Έχω ένα έθνος στους ώμους μου. Αύριο, θα χρειαστούμε μυαλό και δύναμη. Πιστεύουν ακράδαντα σε αυτό που κάνουν. Αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι και η διάθεση στα αποδυτήρια είναι καλή».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κ. Μακρίδης: «Μεγαλύτερος στόχος η προώθηση ποδοσφαιριστών στην Εθνική Ανδρών»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Oι νικητές στο... Team Kousoulos Vs Team Kastanos

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πετυχημένο το «πείραμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε όλες ήταν κι αυτός «μπλεγμένος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, έχω ένα έθνος στους ώμους μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Η Βραζιλία δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει η επέκταση του ΝΒΑ σε 32 ομάδες

NBA

|

Category image

Ματιές της Γιουβέντους προς τον Ρούντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Εφόσον η Λίβερπουλ κάνει πρόταση, ο Τσάμπι Αλόνσο θα την αποδεχτεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Νεϊμάρ θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο , αυτό θέλουν όλοι οι Βραζιλιάνοι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο ακριβοπληρωμένος από τον Γκριεζμάν μόνο ο Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Φλερτάρουν με τον Μάουρο Καμορανέζι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ατομικό ο Γέντβαϊ στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Τέρζιτς ο εκλεκτός της Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αβέβαιο το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη