Γκατούζο: «Ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, έχω ένα έθνος στους ώμους μου»

Αποφασισμένη να αφήσει πίσω της το... κάζο των δύο συνεχόμενων αποκλεισμών από τα τελικά των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2018 και 2022 και να δώσει το «παρών» στα γήπεδο της Αμερικής το ερχόμενο καλοκαίρι είναι η εθνική ομάδα της Ιταλίας.

Η «σκουάντρα ατζούρα» υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (26/03) τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέργκαμο για τα ημιτελικά των playoffs του Μουντιάλ 2026, με στόχο να κάνει το «καθήκον» της και να διεκδικήσει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης στον τελικό απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο Τζενάρο Γκατούζο τόνισε πως το αυριανό είναι το σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του, αποκαλύπτοντας πως το φίλαθλο κοινό της Ιταλίας του ζητά συνεχώς να οδηγήσει την εθνική μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Για μήνες ακούω ανθρώπους να λένε, "Πάρτε μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο". Αλλά έχω προετοιμαστεί και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι τα πράγματα θα πάνε άσχημα. Θα είμαστε στο παιχνίδι. Η εμπειρία είναι σημαντική, αλλά αύριο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υποφέρουμε και να είμαστε προσεκτικοί με το τι κάνουμε καλά. Ειδικά η μπάλα στην περιοχή και οι δεύτερες μπάλες. Αλλά οι σημερινοί παίκτες είναι τόσο προηγμένοι που γνωρίζουν καλά τους αντιπάλους τους. Πρέπει να νιώθεις τον κίνδυνο και να είσαι έτοιμος.

Είμαι ακόμα νέος ως προπονητής, αλλά έχω πολλά να διεκδικήσω. Ο αγώνας εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου. Έχω ένα έθνος στους ώμους μου. Αύριο, θα χρειαστούμε μυαλό και δύναμη. Πιστεύουν ακράδαντα σε αυτό που κάνουν. Αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι και η διάθεση στα αποδυτήρια είναι καλή».