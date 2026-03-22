Ο Παναθηναϊκός ψάχνει «ανανέωση» κινήτρων στην Τρίπολη πριν την εκκίνηση των playoffs

Οι προπονητές συνηθίζουν να λένε πως το πιο δύσκολο παιχνίδι για μία ομάδα είναι το αμέσως επόμενο έπειτα από μία μεγάλη απογοήτευση. Σαν αυτή που βίωσε ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (19/3) στο «La Cartuja» της Σεβίλλης με τον «σκληρό» αποκλεισμό του απ’ την Μπέτις στους «16» του Europa League και το φινάλε του εφετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του.

Το Νο1 ζητούμενο στην παρούσα φάση για το «τριφύλλι» είναι η «ανανέωση» των κινήτρων του, σε μία σεζόν όπου είχε χάσει από πολύ νωρίς τους εγχώριους στόχους του και η Ευρώπη συντηρούσε για καιρό την προοπτική και την ελπίδα. Κι αυτή ακριβώς η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει απ’ το απόγευμα της Κυριακής (22/3, 19:00, Novasports Prime) στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, στην τελευταία «στροφή» της κανονικής περιόδου, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να αρχίζει να (ξανα)μπαίνει σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό μοτίβο ενόψει των playoffs και των μονομαχιών του με τους υπόλοιπους «μεγάλους» της Stoiximan Super League.

Με τον Μουσά Σισοκό να τίθεται νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν με νέα θλάση στον ορθό μηριαίο μυ, έχοντας μόλις 142 λεπτά αγωνιστικής προσφοράς, αλλά και τους Γιώργο Κάτρη και Τιν Γεντβάι τα «πιτς» λόγω μυϊκών ενοχλήσεων (συν τους Πάλμερ-Μπράουν και Ντέσερς) κι απόντα και τον τιμωρημένο Σωτήρη Κοντούρη, ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει τη regular season με μία νίκη που θα του (ξανα)δώσει λίγη ώθηση για το φινάλε της χρονιάς.

Σε μία σειρά 1+6 αγώνων που θα χρησιμεύσουν εκτός από μία περίοδο αξιολόγησης ενόψει του δεύτερου κύκλου αλλαγών στο ρόστερ και σαν ένα «crash-test» απέναντι στον ανταγωνισμό του για τη χρονιά που θα ακολουθήσει.

Πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα

Στο αγωνιστικό σκέλος, είναι δεδομένο πως ο Ράφα Μπενίτεθ θα πάει σε αρκετές αλλαγές και σε ένα νέο «φρεσκάρισμα» της ενδεκάδας. Είναι πιθανό να αλλάξει ξανά γκολκίπερ με τον Λούκας Τσάβες να περιμένει την πρώτη ευκαιρία του, ενώ την τριάδα της άμυνας ελλείψει πολλών επιλογών θα συνθέσουν πιθανότατα οι Ίνγκι Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ και Αχμέντ Τουμπά, εκτός αν ο Ισπανός τεχνικός επιλέξει να βάλει ξανά δεξιό στόπερ τον Ντάβιντε Καλάμπρια, με τον Γιάννη Κώτσιρα να ξεκινάει ως δεξιός φουλ-μπακ.

Στο «κανονικό» σενάριο πάντως, ο Ιταλός θα πάρει όλη τα δεξιά πλευρά, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά, ενώ στον άξονα αναμένεται να ξεκινήσει ο Πέδρο Τσιριβέγια με τον Τάσο Μπακασέτα.

Στο δίδυμο πίσω απ’ τον φορ διεκδικούν τις δύο θέσεις οι Σαντίνο Αντίνο, Παύλος Παντελίδης, Ανάς Ζαρουρί και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ στην κορυφή της «πράσινης» επίθεσης έχουν μοιρασμένες πιθανότητες ο Ανδρέας Τεττέη κι ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Οι «πράσινοι» έχουν 6 παίκτες στο όριο καρτών (από 5 οι Τζούριτσιτς, Παντελίδης κι από 2 οι Ίνγκασον, Σιώπης, Κώτσιρας και Κυριακόπουλος) οι οποίοι θα πρέπει να είναι... διπλά προσεκτικοί, διότι σε ενδεχόμενο «κιτρινισμό» τους θα χάσουν την πρεμιέρα των playoffs.

Αναλυτικά την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θ. Κολοκοτρώνης» συγκροτούν οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

