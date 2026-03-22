Με αυτούς θα ψάξει... αντίδραση η ΑΕΛ

Υποχρεωμένη να αντιδράσει είναι η ΑΕΛ στο πρώτο παιχνίδι για τα play out, όπου στις 16:00 θα φιλοξενήσει τον Εθνικό. Η ομάδα της Λεμεσού ψάχνει νίκη μετά από… καιρό ώστε να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ούγκο Μάρτινς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Σινγκ και Κονσεϊσάο, όπως επίσης και στον Οτσόα που έφυγε για τις υποχρεώσεις της Εθνικής του.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Κυριάκου, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβιεβιτς, Μπογκντάν, Φιλιώτης, Γκλάβσιτς, Ζόκε, Παρούτης, Φορεστιέρι, Σάβο, Μασέκο.