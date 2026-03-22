Στην πόρτα της εξόδου ο Κωστή

Το… κερασάκι στην ήδη παραφορτωμένη τούρτα ήταν η ήττα του Ολυμπιακού από την Ε.Ν Ύψωνα, για την πρώτη αγωνιστική των play out.

Η ομάδα της πρωτεύουσας βρίσκεται σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα και η διοίκηση αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, πριν χαθεί το τρένο της παραμονής. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που προκύπτουν, ο Γιώργος Κωστή, αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία.

Οι μαυροπράσινοι θα πορευτούν με τον Κυριάκο Πολυκάρπου ως υπηρεσιακό τεχνικό μέχρι… νεοτέρας.