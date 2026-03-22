Πηγαίνει ακόμη σχολείο: Το νο1 ταλέντο στον κόσμο που οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο

Όταν η ομάδα σου νικάει, είναι από τους μετρημένους λόγους που σε κάνουν να θέλεις να πας στο σχολείο την επόμενη μέρα. Φαντάσου να πηγαίνεις στο σχολείο και να αποθεώνεσαι επειδή η ομάδα σου νίκησε χάρη σε εσένα… Ο 16χρονος, Μαξ Ντάουμαν, τράβηξε τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη πριν μερικές μέρες αφού μπήκε αλλαγή για την Άρσεναλ και χάρισε μόνος του νίκη τίτλου κόντρα στην Έβερτον. Άπαντες παθαίνουν πλάκα με το wonderkid που βρίσκεται πολύ μπροστά από την ηλικία του, όμως η παρουσία του στο top-level ήρθε σαν η τελευταία πράξη μιας πολυετούς μελετημένης διαδικασίας. Μιλάμε για ένα παιδί που στα 4, ναι στα 4, είχε προλάβει να ξεχωρίσει. Χωρίς υπερβολή, σε αυτή την ηλικία, scout των Gunners τον εντόπισε και έτσι μπήκε στο τμήμα που λέγεται pre-Academy. Το πιθανότερο είναι να μην θυμάται τις ποδίες και τα όσα έκανε τότε με την μπάλα στα πόδια. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα για τον Μαξ, ο οποίος το Σάββατο (14/03) έγινε ο νεαρότερος που σκοράρει για την Άρσεναλ, όπως και ο μικρότερος που το κάνει στην Premier League.

Αυτά που έχει κάνει, μιλούν από μόνα τους. Στα 13 του έγινε ο πιο μικρός παίζει στην U18 της Άρσεναλ, στα 14 ο νεαρότερος που παίζει στην U21 και νεαρότερος που αγωνίζεται στην U17 της Αγγλίας. Σε αυτή την ηλικία, ξεκίνησε προπονήσεις με τη μεγάλη ομάδα των Gunners και μέσα στη σεζόν που διανύουμε, έγραψε ιστορία ως ο πιο μικρός ever που συμμετέχει σε παιχνίδι Champions League. Πλέον είναι και ο νεαρότερος starter των Λονδρέζων. Στον τελευταίο αγώνα της Άρσεναλ στην Premier League, ο Αρτέτα τον έριξε στο ματς με την μπάλα να «καίει». Όχι σε κάποιο 2-0, 3-0, ούτε καν με την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Αντίθετα, κυνηγούσε τη νίκη κόντρα στην εκνευριστικά καλή στην άμυνα, Έβερτον, λίγο πριν παίξει η Σίτι και αυτό είναι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο ντεμπούτο του. Μπήκε, έκανε τις περισσότερες ντρίμπλες, έκανε τη σέντρα από την οποία σημειώθηκε το 1-0 στο 89’. Και στις καθυστερήσεις έγραψε το όνομά του στο βιβλίο. Αφού είχαν ανέβει όλοι, κουβάλησε την μπάλα, πέταξε κάτω με αλλαγή κατεύθυνσης έναν αντίπαλο και στο κενό τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών, έγινε ο νεαρότερος ever στην Premier League παίρνοντας το ρεκόρ από τον Τζέιμς Βόαν της Έβερτον [16, 270], που κρατούσε από το 2005 και έναν αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας. Μίλνερ, Ρούνεϊ, Ενγκουμόα, Φάμπρεγας, Όουεν, Μακέντα, είναι κάποια από τα ονόματα που ακολουθούν στη σχετική λίστα.

Όπως είδαμε και στη φάση του γκολ, κολλάει την μπάλα στο πόδι του, το αριστερό είναι το καλό του, ενώ έχει ντρίμπλα και γκάζι. Άνθρωποι που έχουν κάνει χιλιόμετρα για να τον παρακολουθήσουν να παίζει στις μικρές κατηγορίες, λένε ότι είναι σαν να παίζει άλλο άθλημα από τα παιδιά της ηλικίας του, όπως επίσης ότι οι ομάδες τον ξέρουν εδώ και καιρό και στέλνουν πάνω του μέχρι και 3 αντιπάλους. «Όταν τον βλέπεις να παίζει, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι 16 ετών» είπε ο Βίκτορ Γιόκερες. «Δεν σκέφτεσαι κάτι τέτοιο όταν έχει την μπάλα, βγάζει ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση». Εκτός από τον Σουηδό φορ, προφανώς, με εκπληκτικά λόγια έχει μιλήσει και ο προπονητής του, Μίκελ Αρτέτα. «Αυτά που κάνει στα 15 του χρόνια, προσωπικά, δεν τα έχω δει ποτέ ξανά. Ίσως μόνο ένας τύπος που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα να τα έκανε». Ο Ντάουμαν θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο όταν κλείσει τα 17 τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον, όμως οι fans δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν αφού ο μικρός προέρχεται από οικογένεια οπαδών της Άρσεναλ. Ο πατέρας του μάλιστα έκανε τις συζητήσεις για το προηγούμενο deal, δεν το κουνάει από το Emirates.

Πέρα από τις πρόσφατες εμφανίσεις, με την Μάνσφιλντ στο Κύπελλο και την Έβερτον στο πρωτάθλημα, τον Αρτέτα έχει κερδίσει πολύ και το πνευματικό κομμάτι. «Δεν επηρεάζεται από την πίεση που δημιουργείται, ούτε από συμπαίκτες, ούτε από αντιπάλους. Έχω δει πολλούς 16χρονους με ταλέντο, όμως λίγοι μπορούν να καταφέρουν με τέτοιες απαιτήσεις. Έπρεπε να μπορούσατε να τον δείτε στην προπόνηση κάθε μέρα. Ειλικρινά, κάποια από τα πράγματα που κάνει, τα κάνει σε αυτούς τους αμυντικούς, που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο». Στο τέλος της σεζόν, όταν όλα θα έχουν κριθεί, αυτή η εμφάνιση ενός 16χρονου, home-grown παίκτη σε ένα ματς τέτοιας σημασίας, ίσως αποδειχθεί turning-point και κλειδί για την επιστροφή της Άρσεναλ στους τίτλους 22 χρόνια μετά…

