Μπορείτε, ας μην το χαλάσετε

Μαζεμένα ντέρμπι, ο κόσμος αδημονεί. Χιλιάδες φίλαθλοι θα δώσουν το παρών τους στους αγώνες των play off. Οι αποστάσεις μικρές και οι αγώνες κρίσιμοι. Ας μην τα χαλάσουμε τώρα! Η αθλητοπρέπεια πρέπει να κυριαρχήσει και τίποτα μεμπτό να μην προκύψει. Στο πρόσφατο παρελθόν, δείξαμε πως μπορούμε. Στο Απόλλων – ΑΕΛ δεν έσπασε ρουθούνι. Είναι σαφές πως ο κίνδυνος για απαγόρευση μετακίνησης ή κεκλεισμένων να έχει «φοβίσει» τους γνωστούς αγνώστους, όμως τώρα είναι πιο επιτακτική η ανάγκη για σοβαρότητα. Όχι για να μην αδειάσουν τα γήπεδα, αλλά για να μην φιγουράρουν και πάλιν οι τίτλοι «από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα».

A.K.