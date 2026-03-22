ΑΕΚ συγχαρητήρια, αυτό ήταν άθλος!

Είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό αυτό που πέτυχε η ομάδα της Λάρνακας στο φετινό ευρωπαϊκό της οδοιπορικό. Σε σύνολο 16 αγώνων, μόνο στα δύο ματς με την Μπραν στο πλαίσιο των πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ ηττήθηκε στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, 2-1 στη Νορβηγία και 0-4 στη Λάρνακα.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι δέχθηκε το δεύτερο γκολ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στον επαναληπτικό έπαιζε με 10 παίκτες από το 39' λόγω αποβολής του Σαμπορίτ, με τους Νορβηγούς να πετυχαίνουν και τα τέσσερά τους τέρματα στο διάστημα που είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ δέχθηκε ανώδυνη ήττα από τη Λέγκια στη Βαρσοβία (2-1) για τον Γ' προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, αγωνιζόμενη ξανά με παίκτη λιγότερο από το 72' (αποβολή Ναλί).

Σε κανένα άλλο παιχνίδι, από τα υπόλοιπα 13 που έδωσαν οι κιτρινοπράσινοι, δεν ηττήθηκαν στη διάρκεια του 90λεπτου! Τρία απ’ αυτά τα παιχνίδια ήταν με την Κρίσταλ Πάλας, ομάδα Premier League, η οποία κατάφερε να αποκλείσει την ΑΕΚ στην ημίωρη παράταση, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιζε με παίκτη παραπάνω.

Ήταν άθλος αυτό που πέτυχε η φετινή ΑΕΚ στην Ευρώπη και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Γέμισε τα ταμεία της (περίπου 7 εκατομμύρια τα καθαρά κέρδη), ανέβασε το ranking της στην ειδική βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ και παράλληλα και το πρεστίζ του συλλόγου, ενώ πρόβαλε με τον καλύτερο τρόπο τη Λάρνακα σ’ όλη την Ευρώπη. Η ΑΕΚ ήταν ο καλύτερος πρεσβευτής της Λάρνακας στο εξωτερικό τη φετινή σεζόν. Γι’ αυτό και οι Αεκτζήδες και γενικά ο φίλαθλος κόσμος της Λάρνακας μόνο περηφάνεια πρέπει να νιώθουν. Τα κέρδη που αποκόμισαν η ομάδα και η πόλη από την φετινή εκπληκτική ευρωπαϊκή πορεία, ήταν πολλαπλά.