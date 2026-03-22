Ομόνοια και Εθνική

Η συνεχής τροφοδότηση της ανδρικής ομάδας της Ομόνοιας με νεαρούς ποδοσφαιριστές από την ακαδημία έχει θετικό αντίκτυπο και στην Εθνική Κύπρου. Παρότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την αποχώρηση των Ανδρόνικου Κακουλλή, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και Λοΐζου Λοΐζου από τους πράσινους, ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του, προώθησαν άλλους νεαρούς στην πρώτη ομάδα, οι οποίοι έλαβαν και την πρώτη τους κλήση. Αναφερόμαστε στους Παναγιώτη Ανδρέου και Άγγελο Νεοφύτου, οι οποίοι δείχνουν εξαιρετικά δείγματα γραφής. Μη ξεχνάμε, φυσικά, ότι στις επιλογές του Μάντζιου υπάρχει ήδη και ο Ευάγγελος Ανδρέου. Με το στρατηγικό της πλάνο η Ομόνοια δεν χτίζει μόνο το δικό της μέλλον, αλλά ανοίγει τον δρόμο και για τη νέα γενιά της Εθνικής.

