ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πώς η Αγγλία μπορεί να στείλει 7 ομάδες στο Champions League της επόμενης σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η 7η θέση στην Premier League μπορεί να δώσει εισιτήριο για το Champions League. Όλα τα σενάρια και ο ρόλος του UEFA coefficient στη μάχη των ευρωπαϊκών θέσεων.

Μια από τις πιο απρόβλεπτες «μάχες» των τελευταίων ετών εξελίσσεται στην Premier League, καθώς η έξοδος στο Champions League δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην πρώτη τετράδα – ούτε καν στην πεντάδα. Υπό προϋποθέσεις, ακόμη και η 7η θέση μπορεί να αποδειχθεί… χρυσή.

Η εξαιρετική πορεία των αγγλικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει διατηρήσει την Αγγλία στην κορυφή του UEFA coefficient, κάτι που της δίνει σημαντικό πλεονέκτημα για επιπλέον εισιτήρια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το πρώτο «κλειδί»: η 5η θέση

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η Premier League είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει ένα επιπλέον εισιτήριο μέσω του λεγόμενου European Performance Spot (EPS). Αυτό σημαίνει πως οι πρώτες πέντε ομάδες της βαθμολογίας θα βρεθούν στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Κι αυτό το σενάριο φαντάζει σχεδόν δεδομένο, καθώς η διαφορά της Αγγλίας από τις υπόλοιπες χώρες (όπως Ισπανία και Πορτογαλία) είναι σημαντική.

Πώς φτάνουμε μέχρι και την 7η θέση

Το πραγματικά εντυπωσιακό σενάριο αφορά την πιθανότητα να βρεθούν έως και επτά ομάδες της Premier League στο Champions League.

Για να συμβεί αυτό, απαιτείται ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων:

• Ο νικητής του Champions League να είναι αγγλική ομάδα που δεν θα τερματίσει στην πρώτη πεντάδα

• Ο νικητής του Europa League επίσης να προέρχεται από την Premier League και να βρίσκεται εκτός top-5

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η UEFA δίνει επιπλέον θέσεις, κάτι που μπορεί να «σπρώξει» ακόμα και την 7η ομάδα της βαθμολογίας στη διοργάνωση.

Η «μάχη» της μεσαίας ζώνης

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν δει κανείς τη βαθμολογία. Από την 7η έως και τη 12η θέση, οι διαφορές είναι μικρές, με ομάδες όπως η Μπράιτον, η Νιούκαστλ, η Φούλαμ, η Μπρέντφορντ και η Μπόρνμουθ να διεκδικούν ευρωπαϊκή έξοδο.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε βαθμός αποκτά τεράστια σημασία, καθώς ακόμη και μια θέση που παραδοσιακά δεν οδηγούσε στο Champions League μπορεί φέτος να μετατραπεί σε «χρυσό εισιτήριο».

Όλα ανοιχτά μέχρι το τέλος

Με πέντε αγγλικές ομάδες να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη συνολική εικόνα του πρωταθλήματος να παραμένει ρευστή, η φετινή Premier League υπόσχεται ένα από τα πιο συναρπαστικά φινάλε των τελευταίων ετών.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη