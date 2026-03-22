ΑΕΚ-Κηφισιά: Μονόδρομος η νίκη για την Ένωση πριν τη διακοπή και την κόλαση των playoffs

Αναμέτρηση με μεγάλο «πρέπει» για την ΑΕΚ που υποδέχεται την Κηφισιά (19:00, CosmoteSport 4,) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League και θέλει να αφήσει πίσω της τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη πριν τις μεγάλες μάχες των playoffs.

Η Ένωση ψάχνει το «τρίποντο» που θα τη διατηρήσει στην κορυφή, έστω και με δύο συγκάτοικους, αφού με 57 βαθμούς ισοβαθμεί στην 1η θέση με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Από την άλλη, η ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι στη 10η θέση με 27 βαθμούς και μόνο με νίκη θα βρεθεί στο 5-8 αφού με ήττα ή ισοπαλία θα παίξει στα playouts.

Στο στρατόπεδο του «δικέφαλου» υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα αφού από τη μια εξασφαλίστηκε η μεγάλη πρόκριση στους «8» του Conference League (πρώτη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 28 χρόνια), από την άλλη όμως αυτή ήρθε με την ήττα με 2-0 από την Τσέλιε στη ρεβάνς, ενώ και στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ πέταξε δύο σημαντικούς βαθμούς με το 2-2 στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Η νίκη είναι απαραίτητη για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Μαρίν και Πένραις ενώ καλείται να διαχειριστεί και την κατάσταση με τις κάρτες αφού οκτώ παίκτες είναι στο όριο (Ρέλβας, Πινέδα, Κουτέσα, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Λιούμπισιτς και Πήλιο) και αν δουν την κίτρινη θα χάσουν την πρεμιέρα των playoffs. Θυμίζουμε πως στα playoffs οι κάρτες μηδενίζονται.

Στην αντίπερα όχθη, η Κηφισιά έβαλε τέλος στο άσχημο σερί των δύο συνεχόμενων ηττών και πήρε νίκη-χρυσάφι με 2-0 στη Νίκαια κόντρα στον Βόλο χάρη στα τέρματα των Χριστόπουλου και Πόμπο.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων μόνο με νίκη θα μπει στο 5-8 και δεδομένα το έργο της είναι δύσκολο, ενώ όσον αφορά τη μάχη της παραμονής είναι στο +10 από τη ζώνη του υποβιβασμού και δύσκολα θα μπλέξει.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Μαϊντάνα, που θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, ενώ εκτός βρίσκεται και ο τιμωρημένος Έμπο. Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας (Βίντα), Πήλιος - Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (Κουτέσα) - Βάργκα, Γιόβιτς.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ - Κονατέ, Πόκορνι, Πετκόφ, Λαρουσί - Αμανί, Ρουκουνάκης - Ζέρσον, Πόμπο, Αντονίσε - Χριστόπουλος.

