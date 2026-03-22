Asteras AKTOR-Παναθηναϊκός: Με διαφορετικό ένστικτο και άλλες ανάγκες

Ο Asteras AKTOR των μόλις τριών νικών στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League υποδέχεται (19:00, Novasports Prime) τον Παναθηναϊκό.

Οι Αρκάδες έχουν βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση για την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία, θέλουν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, κάθε πιθανότητα και να στερέψει κάθε τους ελπίδα παλεύοντας και μη σταματώντας να διεκδικούν βαθμούς για κάτι που αυτή τη στιγμή μοιάζει με θαύμα…

Οι «πράσινοι», στην αντίπερα όχθη, προέρχονται από τον σκληρό αποκλεισμό στους «16» του Europa League και μια εμφάνιση που οδήγησε την Μπέτις στο 4-0 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, για να τερματιστεί το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της ομάδας του Μπενίτεθ για φέτος.

Ασφαλώς το «τριφύλλι» πρέπει να διαχειριστεί την ψυχοσύνθεσή του έπειτα από την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Ανδαλουσία και φυσικά να προετοιμαστεί πνευματικά για τα Playoffs και τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας στην ιστορική της έδρα. Τη Λεωφόρο…

Μοναδική απουσία για τους Αρκάδες αυτή του Χουλιάν Μπαρτόλο λόγω καρτών, για τον ίδιο λόγο απουσιάζει για το «τριφύλλι» ο Κοντούρης, αλλά οι «πράσινοι» έχουν αγωνιστικά θέματα. Απουσιάζουν οι Γέντβαϊ και Κάτρης με προβλήματα και ο Σισοκό βγήκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν…

Πιθανές ενδεκάδες:

Asteras AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς, Αλάγκμπε, Μουνιόθ, Δεληγιαννίδης, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα, Τζανδάρης, Αλμυράς

Παναθηναϊκός: Κότσαρης (ή Τσάβες), Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Τσέριν, Μπακασέτας, Παντελίδης, Τζούριτσιτς, Τετέι

