Δύο μεγάλες απουσίες της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ: Μία λόγω Πεπ, μία λόγω… κανονισμών!

Μια νίκη… γοήτρου αλλά και ουσίας ψάχνει η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ, με στόχο την κατάκτηση του Λιγκ Καπ Αγγλίας. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα παραταχθεί με δύο «ηχηρές» απουσίες στη βασική της ενδεκάδα. Η μία αφορά αγωνιστικούς λόγους και απόφαση του Καταλανού, η άλλη αφορά τους χειρισμούς και την ταχύτητα του συλλόγου.

Προφανώς, στην μία περίπτωση αναφερόμαστε στη μεταγραφή του χειμώνα για τη Σίτι, τον Μαρκ Γκέχι. Ο Άγγλος στόπερ αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή από τους «πολίτες», με συνέπεια να μην προλάβει να δηλωθεί εγκαίρως για τη διοργάνωση.

Μπορεί ο κανονισμός με τη δήλωση των ποδοσφαιριστών να έγινε πιο… ελαστικός φέτος, όμως η Σίτι δεν πρόλαβε να το κάνει γρήγορα και μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια.

Όσον αφορά τώρα, στη δεύτερη απουσία, δεν είναι ακριβώς… έτσι. Είναι επιλογή προπονητή, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει διαλέξει για όλα τα ματς του Λιγκ Καπ, τον Τζέιμς Τράφορντ κάτω από τα δοκάρια.

Αυτό φαίνεται πως δεν θα αλλάξει ούτε και στη σημερινή (22/3) αναμέτρηση, με τους «πολίτες» να παρατάσσονται με τον Άγγλο στο τέρμα και τον Τζίτζι Ντοναρούμα στον πάγκο.

Μπορεί η Σίτι να… χαμογελάσει, ή η Άρσεναλ θα κυριαρχήσει ξανά;

england365.gr