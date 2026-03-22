Δύο μεγάλες απουσίες της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ: Μία λόγω Πεπ, μία λόγω… κανονισμών!

Δύο μεγάλες απουσίες της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ: Μία λόγω Πεπ, μία λόγω… κανονισμών!

Η Μάντσεστερ Σίτι θα διεκδικήσει το 9ο της Λιγκ Καπ με αντίπαλο την Άρσεναλ στο «Wembley», αλλά θα έχει δύο μεγάλες απουσίες

Μια νίκη… γοήτρου αλλά και ουσίας ψάχνει η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ, με στόχο την κατάκτηση του Λιγκ Καπ Αγγλίας. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα παραταχθεί με δύο «ηχηρές» απουσίες στη βασική της ενδεκάδα. Η μία αφορά αγωνιστικούς λόγους και απόφαση του Καταλανού, η άλλη αφορά τους χειρισμούς και την ταχύτητα του συλλόγου.

Προφανώς, στην μία περίπτωση αναφερόμαστε στη μεταγραφή του χειμώνα για τη Σίτι, τον Μαρκ Γκέχι. Ο Άγγλος στόπερ αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή από τους «πολίτες», με συνέπεια να μην προλάβει να δηλωθεί εγκαίρως για τη διοργάνωση.

Μπορεί ο κανονισμός με τη δήλωση των ποδοσφαιριστών να έγινε πιο… ελαστικός φέτος, όμως η Σίτι δεν πρόλαβε να το κάνει γρήγορα και μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια.

Όσον αφορά τώρα, στη δεύτερη απουσία, δεν είναι ακριβώς… έτσι. Είναι επιλογή προπονητή, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει διαλέξει για όλα τα ματς του Λιγκ Καπ, τον Τζέιμς Τράφορντ κάτω από τα δοκάρια.

Αυτό φαίνεται πως δεν θα αλλάξει ούτε και στη σημερινή (22/3) αναμέτρηση, με τους «πολίτες» να παρατάσσονται με τον Άγγλο στο τέρμα και τον Τζίτζι Ντοναρούμα στον πάγκο.

Μπορεί η Σίτι να… χαμογελάσει, ή η Άρσεναλ θα κυριαρχήσει ξανά;

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κερδισμένη μόνο η ΑΕΚ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έκτος ο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεδρία της Πάφος FC o Ρομάν Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οριστικό τέλος με Κωστή στον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Γιούχα στο «Γ.Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

|

Category image

«Τώρα θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να αποσυνδεθούμε»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ξέρανε» τον ΠΑΟΚ με ανατροπή ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Βαθμολογία Σούπερ Λίγκας: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο 5-8 ΟΦΗ, Βόλος και Άρης

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη

Ελλάδα

|

Category image

Με τριάρα απ΄το 26΄, ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Μπλόκο της Λάρισας στον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο!

Ελλάδα

|

Category image

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε τον Απόλλωνα και πλησίασε την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Τότεναμ παίζει... όλη τη σεζόν σε επτά ματς, έχοντας τέσσερις αποστολές με ομάδες της δεκάδας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη