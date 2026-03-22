Αβέβαιο το μέλλον του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι

Έντονη φημολογία στην Αγγλία

Τα σενάρια αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βάση, με τα αγγλικά Μέσα να υποστηρίζουν πως το ενδεχόμενο δεν αποτελεί πλέον απλή φημολογία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», η ανησυχία στο εσωτερικό του συλλόγου έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη φάση των «16» του Champions League. Παρά την εικόνα της ομάδας και τα θετικά δείγματα από το ανανεωμένο ρόστερ, το κλίμα στα γραφεία του Έτιχαντ χαρακτηρίζεται από ανάμεικτα συναισθήματα.

Το βασικό ζήτημα που τίθεται είναι αν το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτέλεσε το τελευταίο ευρωπαϊκό του Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι. Όπως αναφέρεται, ο Καταλανός τεχνικός δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τις προθέσεις του, με τη διοίκηση να αναμένει ξεκάθαρες απαντήσεις κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, μετά τον τελικό του League Cup με την Άρσεναλ.

Στο αγγλικό ποδόσφαιρο επικρατεί η αίσθηση ότι ο έμπειρος προπονητής πλησιάζει στην ολοκλήρωση της δεκαετούς παρουσίας του στο σύλλογο. Παρότι επίσημα γίνεται λόγος για εικασίες, ακόμη και άνθρωποι κοντά στη Σίτι αναγνωρίζουν πως τα σενάρια έχουν ενταθεί.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι ο Γκουαρδιόλα είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης ήδη από την περασμένη σεζόν, ωστόσο η αποχώρηση του Τσίκι Μπεγκιριστάιν φέρεται να τον οδήγησε στην παραμονή για λόγους σταθερότητας.

Αν και το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026, πηγές από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν χρονικό ορίζοντα «φέτος και άλλη μία σεζόν». Σε κάθε περίπτωση, ο Γκουαρδιόλα φαίνεται να διατηρεί την ελευθερία να αποχωρήσει όποτε ο ίδιος κρίνει πως ο κύκλος του στη Μάντσεστερ Σίτι έχει ολοκληρωθεί.

