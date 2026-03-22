Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet: Για το τρίποντο ενόψει των playoffs οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ΑΕΛ Novibet για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Φτιάχνει ψυχολογία ενόψει playoffs ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχεται απόψε το βράδυ την ΑΕΛ Novibet (19:00, Cosmote Sports 2) στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Μια αναμέτρηση με μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο για τις δύο ομάδες, με τους μεν «ερυθρόλευκους» να θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, και τους δε «βυσσινί» να στοχεύουν στη διατήρηση της απόστασης από τις δύο τελευταίες θέσεις και τη ζώνη του υποβιβασμού, ενόψει φυσικά και της έναρξης των playouts.

Οι Πειραιώτες μετρούν αισίως αήττητο σερί πέντε αγωνιστικών με απολογισμό τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Την περασμένη εβδομάδα πέρασαν με το άνετο 3-0 από το Ηράκλειο της Κρήτης επί του ΟΦΗ, χάρη στα δύο τέρματα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το πέναλτι του Χρήστου Μουζακίτη. Με 57 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ισοβαθμεί στην κορυφή με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ευελπιστώντας - πέραν από ένα δικό του αποψινό τρίποντο - και ένα στραβοπάτημα από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου.

Στην αντίπερα όχθη τώρα, η ομάδα της Θεσσαλίας αγνοεί το τρίποντο εδώ και έξι αγωνιστικές. Τελευταία της νίκη ήταν στα τέλη Γενάρη με 2-0 επί του Βόλου, μετρώντας έκτοτε τρεις ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες. Την περασμένη αγωνιστική έμεινε στο εντός έδρας 1-1 κόντρα στον Asteras AKTOR, σε ένα παιχνίδι όπου η... μπίλια μπορούσε να κάτσει οπουδήποτε. Στο +5 από τους προτελευταίους Αρκάδες και στο +6 από τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Στα αγωνιστικά εκτός αποστολής για τους «ερυθρόλευκους» έμεινε ο Παναγιώτης Ρέτσος λόγω καρτών, όπως και οι Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Από την άλλη, επέστρεψαν οι Πασχαλάκης και Αντρέ Λουίζ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καλείται πριν τη σέντρα να κόψει έναν ξένο, αφού στη λίστα έχουν δηλωθεί έξι ξένοι παίκτες.

Για την ΑΕΛ, ο Σάββας Παντελίδης δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Παντελάκη, Στάικο και Δημηνίκο, όπως και στους τιμωρημένους Αναγνωστόπουλο, Μούργο, Ηλιάδη και Όλαφσον.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Ποντένσε, Μάρτινς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Αποστολάκης, Ναόρ, Ατανάσοφ, Κοσονού, Τούπτα, Σίστο, Κακουτά.

