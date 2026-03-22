Να βλέπουν να μαθαίνουν…

Κανείς δεν είπε ότι όλοι οι ξένοι διαιτητές που έρχονται στο κυπριακό πρωτάθλημα είναι τέλειοι. Όμως, η μεγάλη εικόνα δεν είναι ένα σωστό ή λάθος πέναλτι ή μια κίτρινη κάρτα που συχνά είναι υποκειμενικές αποφάσεις. Το ουσιαστικό κριτήριο είναι η ποιοτική αναβάθμιση της διαιτησίας με τους ξένους ρέφερι. Βασικά σημεία για την αξιολόγηση ενός διαιτητή είναι η συνολική διαχείριση του αγώνα, το αν αφήνει το παιχνίδι να εξελίσσεται χωρίς να «σκοτώνει» τον ρυθμό, η αντίληψή του για τις φάσεις και η ικανότητα να αντιμετωπίζει τους ποδοσφαιριστές, με τρόπο που να κερδίζει τον σεβασμό. Και ο σεβασμός κερδίζεται με την προσωπικότητα του διαιτητή. Οι ξένοι έρχονται για να ενισχύσουν το πρωτάθλημά μας, αλλά το πραγματικό κέρδος είναι να μάθουν και οι δικοί μας λίγα πράγματα από αυτούς.

Α.Σ.