Όταν δυστυχώς «χρησιμοποιείται» ο αθλητισμός

Είναι ένα ισχυρό όπλο ούτως ώστε, ο οποιοσδήποτε, να συστηθεί στο ευρύ κοινό και μέσω αυτού να πετύχει τον σκοπό του. Και δεν είναι πάντα κακός ο σκοπός, απλώς στην Κύπρο τα έχουμε συνδέσει με τέτοιο τρόπο και εκεί πάει το μυαλό μας. Γίνονται πολλές δράσεις που ωφελούν και χαρίζουν χαμόγελα και ελπίδα.

Εκνευριστικός γίνεται όμως ο σκοπός, όταν βλέπεις να «χρησιμοποιείται» ο αθλητισμός όταν βρισκόμαστε σε ακτίνα εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτές τις περιόδους όλοι είναι γνώστες και φυτρώνουν σε κάθε αγώνα και αθλητική δραστηριότητα. Και τα άτομα αυτά, ενώ δεν ξέρουν καν τα προβλήματα που για χρόνια ταλαιπωρούν, έχουν τις λύσεις. Κάνουν υποδείξεις που κτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και από ευγένεια, δεν τους κάνεις ρεζίλι και δεν τους δείχνεις την... έξοδο.

Προσέξτε, δεν μιλάμε για αυτή τη μερίδα πολιτικών οι οποίοι έχουν αποδείξει πως είναι κοντά σε Ομοσπονδίες, σωματεία και άλλων ειδών σύνολα, κάνοντας ότι μπορούν για να βελτιωθούν τα πράγματα. Μιλάμε για αυτούς που μόλις ολοκληρώνονται οι εκλογικές αναμετρήσεις και επικοινωνείς μαζί τους για να υλοποιήσουν αυτό που υποσχέθηκαν, σου λένε: «Γνωριζόμαστε;».

Για αυτό είναι καλό να μην έχουμε κοντή μνήμη. Να μην δίνουμε υπόσταση σε άτομα που οι σκοποί τους είναι άλλοι και όχι για να βοηθήσουν τον αθλητισμό. Ας είμαστε πιο αποφασισμένοι και ας τους κλείνουμε τις πόρτες.