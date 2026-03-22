Όταν δυστυχώς «χρησιμοποιείται» ο αθλητισμός

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Κανείς δεν αμφισβητεί πως ο αθλητισμός αποτελεί έναν τρόπο προβολής.

Είναι ένα ισχυρό όπλο ούτως ώστε, ο οποιοσδήποτε, να συστηθεί στο ευρύ κοινό και μέσω αυτού να πετύχει τον σκοπό του. Και δεν είναι πάντα κακός ο σκοπός, απλώς στην Κύπρο τα έχουμε συνδέσει με τέτοιο τρόπο και εκεί πάει το μυαλό μας. Γίνονται πολλές δράσεις που ωφελούν και χαρίζουν χαμόγελα και ελπίδα.

Εκνευριστικός γίνεται όμως ο σκοπός, όταν βλέπεις να «χρησιμοποιείται» ο αθλητισμός όταν βρισκόμαστε σε ακτίνα εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτές τις περιόδους όλοι είναι γνώστες και φυτρώνουν σε κάθε αγώνα και αθλητική δραστηριότητα. Και τα άτομα αυτά, ενώ δεν ξέρουν καν τα προβλήματα που για χρόνια ταλαιπωρούν, έχουν τις λύσεις. Κάνουν υποδείξεις που κτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και από ευγένεια, δεν τους κάνεις ρεζίλι και δεν τους δείχνεις την... έξοδο.

Προσέξτε, δεν μιλάμε για αυτή τη μερίδα πολιτικών οι οποίοι έχουν αποδείξει πως είναι κοντά σε Ομοσπονδίες, σωματεία και άλλων ειδών σύνολα, κάνοντας ότι μπορούν για να βελτιωθούν τα πράγματα. Μιλάμε για αυτούς που μόλις ολοκληρώνονται οι εκλογικές αναμετρήσεις και επικοινωνείς μαζί τους για να υλοποιήσουν αυτό που υποσχέθηκαν, σου λένε: «Γνωριζόμαστε;». 

Για αυτό είναι καλό να μην έχουμε κοντή μνήμη. Να μην δίνουμε υπόσταση σε άτομα που οι σκοποί τους είναι άλλοι και όχι για να βοηθήσουν τον αθλητισμό. Ας είμαστε πιο αποφασισμένοι και ας τους κλείνουμε τις πόρτες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κερδισμένη μόνο η ΑΕΚ!

ΚΥΠΡΟΣ

Category image

Έκτος ο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους

ΣΤΙΒΟΣ

Category image

Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεδρία της Πάφος FC o Ρομάν Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

Category image

Οριστικό τέλος με Κωστή στον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Category image

Γιούχα στο «Γ.Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

Category image

«Τώρα θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να αποσυνδεθούμε»

ΑΕΚ

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

ΑΠΟΕΛ

Category image

«Ξέρανε» τον ΠΑΟΚ με ανατροπή ο Βόλος!

Ελλάδα

Category image

Βαθμολογία Σούπερ Λίγκας: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο 5-8 ΟΦΗ, Βόλος και Άρης

Ελλάδα

Category image

Διπλό του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη

Ελλάδα

Category image

Με τριάρα απ΄το 26΄, ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ!

Ελλάδα

Category image

Μπλόκο της Λάρισας στον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο!

Ελλάδα

Category image

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε τον Απόλλωνα και πλησίασε την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

Η Τότεναμ παίζει... όλη τη σεζόν σε επτά ματς, έχοντας τέσσερις αποστολές με ομάδες της δεκάδας!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

