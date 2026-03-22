Βόλος-ΠΑΟΚ: Για να παραμείνει «ασπρόμαυρη» η κορυφή πρέπει να αλωθεί το Πανθεσσαλικό

Η κανονική διάρκεια φτάνει στο φινάλε της και η 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα καθορίσει την τελική βαθμολογία, πριν οι ομάδες χωριστούν.

Στις 19:00 έχουμε σέντρα σε όλα τα ματς και στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ, σε μία μονομαχία που μπορεί να κρίνει μέχρι και την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η πρώτη θέση τη δεδομένη στιγμή έχει τρεις μνηστήρες με τους ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να έχουν από 57 βαθμούς, ενώ ο Βόλος βρισκόμενος στην 9η θέση στοχεύει να κάνει την υπέρβαση και να μπει στο γκρουπ 5-8, καθώς βρίσκεται μόλις στο -1 από Ατρόμητο και ΟΦΗ, αλλά και -2 από τον Άρη.

Οι Θεσσαλοί για να τα καταφέρουν ωστόσο θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους τα κακώς κείμενα των τελευταίων εβδομάδων και να δείξουν ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα μετράει 11 ματς μακριά από νίκη, με οκτώ ήττες και τρεις ισοπαλίες.

Επιπλέον αυτό αναμένεται να είναι το 6ο παιχνίδι του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο της ομάδας, για την τελευταία του θητεία, με τον έμπειρο Έλληνα τεχνικό να αναζητά το πρώτο του τρίποντο.

Στα αγωνιστικά γνωστή έγινε η αποστολή που επέλεξε ο Κώστας Μπράτσος, που δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Μαξιμιλιάνο Κόμπα, Γιάννη Μπουζούκη και Χουάνπι, όπως επίσης τους τραυματίες Κάρλες Σόρια, Νούριο Φορτούνα και Τζόκα.

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου:

Σιαμπάνης, Μορέιρα, Γραμματικάκης, Τασιούρας, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Κύρκος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο

Ο ΠΑΟΚ από την απέναντι πλευρά θέλει να ξεμπερδέψει με την αναμέτρηση αυτή χωρίς μεγάλες εκπλήξεις. Δεδομένα ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιθυμεί να δει την ομάδα του να καθαρίζει από νωρίς το ματς και να μην μπει σε μπελάδες.

Πλέον ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκει σιγά σιγά και πάλι τον παλιό καλό του εαυτό, με το απουσιολόγιο της ομάδας επιτέλους να αδειάζει και τον Ρουμάνο τεχνικό να μπορεί να χρησιμοποιεί τους βασικούς του παίκτες και πάλι.

Ωστόσο τα προβλήματα δεν είναι ότι έχουν εξαλειφθεί, διότι οι Γιακουμάκης, Κένι και Ζίβκοβιτς παραμένουν εκτός, ενώ ο Ιβανούσετς έχει συμπληρώσει κάρτες και εκτίει την τιμωρία του. Επιπλέον πρόβλημα της τελευταία στιγμής είναι και ο Μιχαηλίδης ο οποίος μένει εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Ταυτοχρόνως ο Μεϊτέ αναμένεται να προστατευτεί και να μην ξεκινήσει βασικός.

Οι «ασπρόμαυροι» έρχονται από μία σειρά θετικών αποτελεσμάτων, μετά τις νίκες απέναντι σε Asteras AKTOR (2-0), Κηφισιά (1-4) και Λεβαδειακό (3-0), αλλά και την ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό μέσα στον Πειραιά (0-0).

Πιθανές 11άδες:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτής, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης, Γερεμέγιεφ

Βόλος (Κ. Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τασιούρας, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Λάμπρου, Τσοκάνης, Γρόσδης, Μακνί, Ουρτάδο

sport-fm.gr