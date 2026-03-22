Πόσα χρήματα κερδίζει ο νικητής του Λιγκ Καπ;

Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μπαίνουν στη… μάχη για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της σεζόν στην Αγγλία. Το «Wembley» ανοίγει τις πόρτες του για τον τελικό του Λιγκ Καπ. Οι δύο ομάδες θέλουν να πανηγυρίσουν, η κάθε μία για τους δικούς της λόγους. Οι «κανονιέρηδες» θέλουν και τους τέσσερις τίτλους, ενώ ο Πεπ ψάχνει μια σανίδα… σωτηρίας. Βέβαια, στο τέλος πέρα από την κούπα δε θα πάρουν τίποτα άλλο. Κι αυτό γιατί, το χρηματικό έπαθλο, είναι εφάμιλλο με έναν εβδομαδιαίο μισθό, αυτόν του Νταβίντ Ράγια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν δρομολογηθεί, η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο στο «Wembley», θα λάβει ένα ποσό της τάξεως των 100.000 λιρών. Για ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, τα χρήματα αυτά δε… σημαίνουν τίποτα.

Για να το καταλάβετε καλύτερα, τα ίδια χρήματα παίρνει την εβδομάδα ο βασικός τερματοφύλακας των «κανονιέρηδων», Νταβίντ Ράγια. Ο Ισπανός κίπερ αμείβεται με το ίδιο ποσό, γεγονός που δείχνει πως το «χρηματικό» κίνητρο για τον νικητή, είναι… μικρό.

