ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κινείται νομικά κατά Ουάρντα η ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του, να επιδείξει επιτέλους ωριμότητα»

ΑΕΛ Novibet κατά Ουάρντα! Οι «βυσσινί» εξέδωσαν μακροσκελή ανακοίνωση λόγω πρόσφατων δηλώσεων του Αιγύπτιου νυν άσου του Ηρακλή και πρώην της ομάδας της Λάρισας.

«Ο κ. Ουάρντα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα μας κλήθηκε επανειλημμένα σε απολογία για σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα. Παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις του για συμμόρφωση, απέτυχε κατ’ επανάληψη να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθιστώντας τη συνέχιση της συνεργασίας μας αδύνατη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΑΕΛ Novibet, η οποία έκανε γνωστό ότι έχει κινηθεί νομικά κατά του 32χρονου άσου, ενώ προσθέτει με καυστικό τρόπο: «Καλούμε τον κ. Ουάρντα να επιδείξει επιτέλους την ωριμότητα και την επαγγελματική σοβαρότητα που επιδεικνύουν ποδοσφαιριστές αντάξιοι της ιστορίας και του ονόματος της ομάδας μας ιδιότητες που, δυστυχώς, δεν επέδειξε ποτέ κατά τη σύντομη και άκαρπη παρουσία του στην ΑΕΛ».

«Δεν γίνεται να μην πληρώνονται οι παίκτες για τέσσερις – πέντε μήνες», είχε δηλώσει ο Ουάρντα στην εκπομπή Legoballs της Foxbet.

Με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, κ. Ουάρντα, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κρίνει απαραίτητο να θέσει τα πράγματα στη σωστή και πραγματική τους διάσταση.Οι προοπτικές παραμονής μας στη Stoiximan Super League, συνδέονται άμεσα με την απομάκρυνση ποδοσφαιριστών που δεν ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.Ο κ. Ουάρντα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα μας κλήθηκε επανειλημμένα σε απολογία για σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα. Παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις του για συμμόρφωση, απέτυχε κατ’ επανάληψη να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθιστώντας τη συνέχιση της συνεργασίας μας αδύνατη.Η διοίκηση του έδειξε τον δρόμο της εξόδου στο τέλος του πρώτου γύρου, αφού προηγουμένως τον είχε αμείψει πλήρως και εμπρόθεσμα για το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεώσεων που ο ίδιος επέλεξε να αγνοεί.Η αγωνιστική του απόδοση υπήρξε ουσιαστικά ανύπαρκτη. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για την ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα, η οποία γνωρίζει καλά το προφίλ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αφού στο ποδοσφαιρικό του διάβα με τη συμμετοχή του σε διάφορες ΠΑΕ, υπέπεσε σε σωρεία σοβαρότατων πειθαρχικών παραπτωμάτων που σχετίζονταν όχι μόνο με παραβάσεις των πειθαρχικών αθλητικών κανονισμών αλλά και για αδικήματα εκτός του ανωτέρω πλαισίου, γεγονός μάλιστα που του στοίχισε προς το παρόν, τη συμμετοχή του και στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου. Δυστυχώς, η ΠΑΕ μας διαπίστωσε όλα τα παραπάνω εμπράκτως, με τον χειρότερο τρόπο.Οι ισχυρισμοί του περί μη καταβολής αμοιβών στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ είναι αναληθείς και αβάσιμοι.Η διοίκηση διαθέτει πλήρη και αδιάσειστη τεκμηρίωση που καταρρίπτει κάθε σχετικό ισχυρισμό. Οι ποδοσφαιριστές μας, είτε κατά μόνας είτε εν συνόλω, είναι άλλωστε οι μόνοι αρμόδιοι για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια των ισχυρισμών μας.Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει ηδη ακολουθήσει τη νομική οδό και θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτει για την προάσπιση της φήμης, και των εν εν γενεί συμφερόντων της ομάδας μας. Αναληθείς και συκοφαντικές δηλώσεις εις βάρος του συλλόγου δεν θα μείνουν ατιμώρητες.Καλούμε τον κ. Ουάρντα να επιδείξει επιτέλους την ωριμότητα και την επαγγελματική σοβαρότητα που επιδεικνύουν ποδοσφαιριστές αντάξιοι της ιστορίας και του ονόματος της ομάδας μας ιδιότητες που, δυστυχώς, δεν επέδειξε ποτέ κατά τη σύντομη και άκαρπη παρουσία του στην ΑΕΛ.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

