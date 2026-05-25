Επιβεβαιώθηκε το σοκ για Γκαρούμπα

Η Ρεάλ Μαδρίτης με ανακοίνωσή της έκανε γνωστά τα πολύ άσχημα μαντάτα αναφορικά με την κατάσταση του Ουσμάν Γκαρούμπα που αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια στο Telekom Center.

O σέντερ της «βασίλισσας» τραυματίστηκε στην 4η περίοδο της αναμέτρησης της περασμένης Παρασκευής και βγήκε νοκ-άουτ και από τον χαμένο τελικό της Euroleague για την ομάδα του.

Η Ρεάλ γνωστοποίησε πως ο παίκτης υπέστη ολική ρήξη αριστερού αχίλλειου τένοντα, σύντομα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μαζί με την αποθεραπεία, ίσως το χρονικό διάστημα της απουσίας να φτάσει και στο ένα έτος!