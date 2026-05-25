ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο πλευρό του Τ. Δέλλα ο ΟΦΗ: «Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο πλευρό του Τ. Δέλλα ο ΟΦΗ: «Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος»

Με μία συγκινητική ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΟΦΗ στάθηκε στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα μετά την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ, με τους οποίους ο Τραϊανός Δέλλας συνεργάστηκε στο παρελθόν, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δύναμη ψυχής και τη γενναιότητα που έδειξε η Γωγώ Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης – είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς.

Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας.

Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.

Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις.

“Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ραντεβού την Τρίτη, 26 Μαΐου για τη μεγάλη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνέντευξη Τύπου και διαπιστεύσεις τελικού Κυπέλλου Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι που μπήκαν στη νέα Βουλή – Γνωστοί παίχτες έμειναν εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έγιναν 5000 για τελικό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα αγωνιστικά δεδομένα στον Απόλλωνα ενόψει τελικού

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στο πλευρό του Τ. Δέλλα ο ΟΦΗ: «Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος»

Ελλάδα

|

Category image

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας

Ελλάδα

|

Category image

«Ομόνοια για Μπαμπίκα, στο κόλπο και η ΑΕΚ Αθηνών!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέο με Άμπρι στην Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

«Μίλαν και αρκετές ομάδες της Premier League για Μουκουντί»

Ελλάδα

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΚ-Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο τελικός των τελικών!

Κύπρος

|

Category image

Τέλος ο Λιάσος Λουκά!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κόντε: «Δεν υπάρχει καμία επαφή με την ιταλική ομοσπονδία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη